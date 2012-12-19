420 مدرسه طی سال 91 در زنجان توسط بسیج بازسازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای هجرت بسیج سازندگی استان زنجان در استانداری با اشاره به عملکرد بسیج سازندگی استان زنجان طی 9 ماهه نخست سال‌جاری افزود: بهسازی و مرمت 420 مدرسه، حفاظت از اراضی ملی 1200 هکتار، احداث خانه بهداشت 21 باب، برگزاری گارگاه‌های آموزشی 97 مورد، بازسازی و مرمت بقاع متبرکه نیز 25 مورد بوده است.

وی ادامه داد: برگزاری اردوهای جهادی دانشجویی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و آموزشی 18 گروه بوده است که از 198 پروژه عمرانی نیز 41 پروژه در سال‌جاری به بهره‌برداری رسیده است و در جابه‌جایی روستای تازه‌کند نیز بسیج سازندگی ابتدا مسجد این روستا را شروع به ساخت کرده است و آمادگی دارد تا دیگر پروژه‌هارا نیز انجام دهد.

سردار کرمی افزود: اردوهای هجرت و جهادی و خدمات‌رسانی با به کارگیری حلقه‌های صالحین 6195 نفر و نیز در 9 ماهه سال‌جاری برای 1009 اشتغال موقت ایجاد شده است.



فرمانده سپاه انصار المهدی(عج) استان زنجان با اشاره به اینکه بسیج در برابر تحریم اقتصادی دشمنان اعلام آمادگی می کند، گفت: بسیج آماده تحقق منویات رهبری در عرصه سازندگی کشور است.

سردار کرمی گفت: با تلاش و همت مسئولان در سال 90 بهسازی و مرمت 468 مدرسه، ساخت 2 باب حسینیه، ساخت 61 باب پایگاه مقاومت و اعزام 300 تیم پزشکی برای درمان و معاینه رایگان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه بسیجیان آمادگی خود را برای اجرای منویات رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی اعلام می کنند افزود: بسیجیان آمادگی دارند در تمام عرصه های تولید در راستای مسائل اقتصادی وارد صحنه شده و پیروز شوند.



سردار کرمی با بیان اینکه دشمنان بار دیگر در برابر اراده استوار مردم ایران شکست خواهند خورد، اذعان کرد: در این راستا طرح چهارگانه بسیج با مراحل مختلف آغاز به فعالیت می کند.



وی با اشاره به اینکه مرحله اول روشنگری می باشد که با تدابیر مختلف صورت گرفته است گفت: مرحله دوم اجرا است که بسیج اعلام آمادگی می کند در راستای گسترش تولید مرغ، تخم مرغ، بوقلمون، پرورش ماهی، تولید زعفران، ایجاد واحدهای گلخانه ای و تولید قارچ خوراکی با حمایت مدیران وارد صحنه شوند.

