جهش علمی دانشگاه لرستان/ برخی بدنبال ناکارآمد نشان دادن مدیریت دانشگاه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زمانیان ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم تقدیر از پژوهشگران دانشگاه لرستان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه دانشگاه لرستان در راستای تحقق نقشه جامع علمی کشور برای خود تکالیفی را در نظر گرفته است، اظهار داشت: توجه به حوزه پژوهش از جمله راهبردهای مدیریت این دانشگاه است.

وی ادامه داد: در این راستا یک میلیارد و 200 میلیون تومان صرف طرح های پژوهشی در این دانشگاه شده که در نوع خود اقدام بزرگی است.

رئیس دانشگاه لرستان همچنین به جهش در تعداد رشته های این دانشگاه اشاره کرد و بیان داشت: طی دو سال اخیر 35 رشته در مقطع ارشد و 42 رشته در مقطع دکترا به مجموع رشته های این دانشگاه اضافه شده است.

زمانیان ادامه داد: رشد چشمگیر رشته های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه لرستان خود گامی مهم در راستای ارتقا پژوهش در این دانشگاه است.

وی با اشاره به افزایش تعداد پژوهشهای دانشجویی در این دانشگاه افزود: در حال حاضر ایران اسلامی به لحاظ تولید مقالات علمی در جایگاه شانزدهم دنیا قرار دارد و تلاش مجموعه وزارت علوم این است که ایران در جمع 10 کشور برتر دنیا در این زمینه قرار گیرد.

رئیس دانشگاه لرستان همچنین از استقلال هیئت ممیزه دانشگاه لرستان به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای مدیریت این دانشگاه یاد کرد و بیان داشت: به زودی نخستین جلسه این هیئت ممیزه برگزار و پرونده های اساتید برای ارتقا بررسی خواهند شد.

زمانیان با بیان اینکه علی رغم همه کمبودها به لحاظ پژوهشی رتبه خوبی را در اختیار داریم، افزود: در این راستا با چند دستگاه قراردادهای پژوهشی را امضا کرده ایم که متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی این قراردادها را تعلیق کرده ایم.

وی همچنین از راه اندازی آزمایشگاه مرکزی این دانشگاه خبر داد و بیان داشت: این آزمایشگاه نیز علی رغم همه مشکلات و موانع راه اندازی شده که در صورت تجهیز آن تبدیل به یک مرکز مرجع شده و علاوه بر ارائه خدمات به دانشگاهها می تواند به کمک فعالان صنعتی نیز بیاید.

رئیس دانشگاه لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به رتبه بندی اخیر دانشگاهها اشاره کرد و بیان داشت: این رتبه بندی مربوط به بازه زمانی سال 86 تا نیمه اول سال 89 بوده که نتیجه آن در سال 90 منتشر شده است.

زمانیان ادامه داد: با انتشار این رتبه بندی برخی افراد در بوق و کرنا کردند که دانشگاه لرستان 6 رتبه افت داشته است و با طرح این مباحث به دنبال این بودند که سیستم مدیریت دانشگاه را ناکارآمد جلوه دهند.

وی با تاکید بر اینکه این رتبه بندی مربوط به زمان فعالیت سیستم مدیریت جدید دانشگاه نبوده است، افزود: در این رتبه بندی اعلام شده با توجه به بازه زمانی آن پیشرفت های علمی و پژوهشی دانشگاه لحاظ نشده است.

رئیس دانشگاه لرستان با بیان اینکه برخی این موضوع را پیراهن عثمان کرده اند، تصریح کرد: در طول دو سال اخیر دانشگاه لرستان در ابعاد مختلف علمی و پژوهشی رشد چشمگیری داشته و البته ما انتظار قدردانی از طرف آنان را نداریم.

زمانیان با بیان اینکه هم اکنون در زمینه تعداد رشته های دکتری غیر از دانشگاههای بزرگ ما از دانشگاه شهید چمران اهواز، کرمانشاه، کردستان و زنجان نیز سبقت گرفته ایم،افزود: این در حالی است که پیش از این دانشگاه لرستان از دانشگاه ایلام هم عقب تر بود، اما در حال حاضر در غرب کشور جلو افتاده ایم و این خلاف نظر منتقدان عملکرد دانشگاه ما در استان است.

وی با بیان اینکه پیشرفتهای دانشگاه لرستان مرهون توجه دولت و عدالت محور نظام است، بیان داشت: با تلاش سیستم مدیریتی دانشگاه، اساتید و اعضای هیئت علمی هم اکنون این دانشگاه در وضعیت خوبی قرار دارد.