تسریع حمل و نقل ریلی با احداث خط آهن تبریز- میانه

به گزارش خبرنگار مهر،یوسف قلی پور درحاشیه بازدید از تونل شیبلی پروژه خط آهن میانه –تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت :در حال حاضر مسافرت های بین شهری تبریز- تهران با خطوط ریلی حدود سیزده ساعت طول می کشد که با اتمام پروژه میانه - تبریز این زمان به شش ساعت کاهش پیدا می کند.

وی افزود: پروژه دو خطه کردن خط راه آهن میانه- تبریز از سال 1380 شروع شده و سه هزارو 428 میلیارد ریال اعتبار تا پایان سال مالی 1390 هزینه شده است.

قلی پوربا اشاره به اینکه درسال جاری یک هزار و90 میلیارد ریال اعتبارتخصیص یافته است ، تصریح کرد: پیشرفت فیزیکی کل پروژه از نظر زیر ساخت تاکنون حدود 74درصد است.

وی با اشاره به اینکه این طرح از شهرستان بستان آباد به سمت تبریز، طرح مهر ماندگار محسوب نمی شود ، گفت : چهار هزار و420 میلیارد ریال نیز برای اتمام پایان پروژه دو خطه کردن راه آهن میانه – تبریز نیاز است.

پیمانکار سازمان توسعه راه های ایران طول مسیر با اشاره به طلب 160میلیارد ریالی شرکت از وزارت راه وشهرسازی گفت: با دریافت مطالبات کارکرد دو خطه کردن راه آهن تبریز- میانه تا یک سال آینده احداث این پروژه به اتمام برسد.

علی کوزه گری افزود: تونل شیبلی با سه هزار و 800 متر طول مهمترین تونل پروژه دو خطه کردن خط راه آهن میانه- تبریز محسوب می شود.

کوزه گری تصریح کرد:از عملیات حفاری این تونل 280 متر باقی مانده است که امید می رود تا پایان سال جاری عملیات حفاری تونل ریلی شیبلی به پایان برسد.

وی با اشاره به اینکه اگر تامین اعتبارات مالی از وزارت راه و شهرسازی انجام شود گفت: در عرض یک سال 40درصد دیگر پایان خواهد یافت.