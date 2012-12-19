آموزش و پرورش مبنای همه تحولات زیربنایی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین نژاد حسین عصر چهارشنبه در همایش تجلیل از معلمان و دانش آموزان پژوهشگر شهرستان شیروان افزود: محیط آموزش و پروزش به دلایل زیادی نسبت به سایر دستگاه های اجرایی ارجحیت دارد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش مبنای تمامی تحولات جامعه است، گفت: یک سوم دانش حوزه بشری مربوط به تربیت بوده و این امر خطیر بر عهده آموزش و پرورش است.

نژاد حسین اظهار داشت: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، علم و تحقیق کلید قطعی پیشرفت کشور است و دانش آموزان جامعه اسلامی باید بیشتر از میزان فعلی پژوهنده باشند.

وی مبنای تدریس معلمان را تحقیق و پژوهش عنوان نمود و گفت: سایر کشورهای منطقه که در سال های اخیر آنها انقلاب رخ داده به دنبال کشوری به عنوان الگو هستند و ما باید عزم خود را جهت پیشرفت در تمامی مراحل جهت معرفی انقلاب اسلامی ایران به عنوان الگوی مناسب پیشرفت به کار گیریم.

امام جمعه شهرستان شیروان نیز در این آیین گفت: در حال حاضر دو مسیر جهل و نادانی و علم و دانش پیش روی انسانه است واگر علم و دانش متکی بر پژوهش و تحقیق نباشد، آسیب آن بیشتر از جهل و نادانی است.

حجت الاسلام و المسلین حسین کوثری افزود: اگر علمی بدون تحقیق و پژوهش به دست آید، به علت نداشتن پایه و اساس ضربه های مهلکی را به جامعه وارد می کند.

امام جمعه شیروان اظهارداشت: پژوهش در مدارس باید فرهنگ سازی شود و اصل و اساس اطلاعات باید بر مبنای پژوهش باشد.

رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان شیروان نیز در این آیین با بیان اینکه پژوهش یکی از مهمترین منابع شناخت جامعه است، افزود: سال گذشته 11 طرح پژوهشی در مرحله شهرستانی انتخاب شد که شش طرح آن به مرحله استانی راه یافت و در نهایت یک طرح نیز از این شهرستان به مرحله کشوری راه پیدا کرد.

رمضانعلی شیردل افزود: در طرح جابربن حیان که در مدارس ابتدایی برگزار شد، 17 طرح به مرحله شهرستانی راه یافت و از این تعداد نیز سه طرح به مرحله استانی راه پیدا کرد.

وی گفت: در مرحله کشوری از بین 20 هزار طرح پژوهشی کشوری یک طرح از استان( شیروان) در بین 95 طرح منتخب کشوری قرار گرفت که این امر نشان دهنده پتانسیل و ظرفیت بالای پژوهش در این شهرستان است.

در پایان این مراسم از برگزیدگان طرح های پژوهشی شهرستان که در مسابقات و جشنواره های مختلف حائز رتبه های برتر شده بودند، تقدیر شد.