خط پرواز استانبول - شیراز از طریق اصفهان سریعتر صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، اوچ کاردش لر ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه پروازهای استانبول ـ اصفهان اظهار داشت: قدمت تاریخی ایران برای آژانس‌های گردشگری و توریست بسیارجالب و جذاب است.

وی افزود: ما متقاضی درخواست تور به ایران داشتیم که با برقراری این خطوط اکنون بیشتر افزایش پیدا می‌کند.

معاون گردشگری و توریستی ترکیه تصریح کرد: ما درخواست کردیم که برای همکاری بیشتر و بهتر برای برقراری ارتباط استانبول ترکیه به اصفهان اقدام شود.

وی ادامه داد:خیلی وقت بود که منتظر این برقراری ارتباط بودیم، چرا که پروازهای مستقیم ما از استانبول به شیراز و اصفهان و بر عکس راحتر انجام می‌شود.

اوچ کاردش لر گفت: از حضورم در اصفهان خوشحال هستم، چرا که پیش از این سفری در شیراز و برای افتتاح این خطوط هوایی داشتیم و من امروز سلام هفت هزار و 500 آژانس در ترکیه را برای شما آورده‌ام.