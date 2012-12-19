املش بستر مناسبی برای توسعه گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری عصر امروز در جمع مسئولان این شهرستان افزود: املش با داشتن جاذبه های همچون زیارتگاه ها، آثار تاریخی، فرهنگی، طبیعت زیبا و متنوع، وجود بازارهای محلی و باغ های چای دارای جایگاه ویژه ای در زمینه جذب گردشگر است.

وی همچنین به توسعه زیر ساخت های گردشگری در املش تاکید کرد و اظهارداشت: گردشگری قابلیت بالایی در زمینه پویایی اقتصاد محلی دارد.

فرماندار املش دامداری و کشاورزی را از دیگر مزیت های مهم این منطقه دانست و گفت: حمایت همه جانبه ازاین بخش ضمن ایجاد اشتغال باعث شکوفایی اقتصاد شهرستان، استان و حتی کشور می شود.

وی با بیان اینکه تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی موجب افزایش اهداف اشتغالزایی در کشور می شود، ادامه داد: با افزایش تولید ملی اشتغال افزایش یافته و تورم کاهش می یابد و این امر موجب خوکفایی و بالندگی اقتصاد کشور خواهد شد.

شهرستان املش در شرق استان گیلان قرار دارد.