اجرای سالانه 2 میلیارد دلار پروژه در صنعت دریایی/ پیشنهاد تاسیس بانک تخصصی

به گزارش خبرنگار مهر، حسنرضا صفری امروز نشستی خبری در خصوص چهاردهمین همایش صنایع دریایی، درباره سهم صنایع دریایی از تولید ناخالص ملی کشور گفت: یکی از موارد و مشکلات صنعت دریایی و بسیاری دیگر از صنایع کشور، نبود اطلاعات و آمار قابل اتکاست.
رییس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه این انجمن برای رفع این مشکل دو طرح رتبه بندی شرکتهای دریایی و ایجاد نظام مهندسی دریا را در دستور کار دارد، تصریح کرد: یکی از کاربردهای اصلی طرح رتبهبندی که شیوهنامهها و آییننامههای اجرایی آن از سوی مؤسسه ردهبندی ایرانیان تهیه شده؛ آن است که میتوان با اتکاء به آن با آمار و اطلاعات موثق و دقیق درباره توانمندیهای صنعت دریایی کشور سخن گفت.
وی راهکار این امر را استقرار سیستم جامع اطلاعات مدیریت در صنایع دریایی کشور دانست و گفت: این موضوع در دستور کار چهاردهمین همایش صنایع دریایی قرار دارد.
صفری همچنین درباره پروژههای در دست ساخت صنایع دریایی کشور، اظهار داشت: 2 فروند کشتی کانتینربر در مجموعه ایزوایکو ساخته و تحویل داده شد همچنین پروژههای ساخت کشتیهای فرآورده بر به سفارش شرکت ملی نفتکش ایران در این مجتمع انجام گرفت.
رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران تصریح کرد: ساخت نفتکشهای 113 هزار تنی و شناورهای خدمات فراساحلی کاسپین توسط صدرا، آغاز ساخت دکلهای حفاری دریایی توسط شرکتهای صف و صف رزموند و پروژههای مختلف ساخت انواع ناوشکن، زیردریایی و شناورهای تندرو در بخش دفاعی از دیگر پروژه هایی است که در بخش صنایع دریایی انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه مهمترین پروژه کنونی صنایع دریایی کشور مسأله تحریمهاست، بیان کرد: در چهاردهمین همایش صنایع دریای از دستاندرکاران مقابله با تحریم تقدیر خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران همچنین از رویکرد جدید این انجمن به سیاستهای خود در زمینه حمایت از ساخت داخل خبر داد و گفت: برای حمایت از ساخت داخل، باید سفارش به سازندگان داخلی مزیتدار شود؛ چرا که بدون مزیت، نمیتوان از کشتیرانیها انتظار سفارش به داخل داشت.
صفری یکی از عوامل مزیتدار شدن ساخت داخل را اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی دانست و گفت: اجرای این قانون بیش از آنکه برای کشتیسازیها یا کشتیرانیها مزیت داشته باشد؛ برای مجموعه نظام و دولت مزیت دارد. چرا که فعال شدن صنعت کشتیسازی در کشور 100 صنعت دیگر را فعال میکند و میتواند اشتغالزایی گستردهای را در پی داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به اظهارات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت توجه راهبردی مسؤولان به ظرفیتهای دریایی، این اظهارات را فرصتی دانست که در صورت توجه ویژه رسانهها به صنایع دریایی میتواند مسؤولان را به عملکرد جدیتر در قبال توسعه این صنعت وادارد.
رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با اشاره به اینکه چهاردهمین همایش صنایع دریایی در روزهای 6 و 7 دی ماه سال جاری در محل سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد، بیان کرد: در این نمایشگاه، علاوه بر نمایش توانمندیها و دستاوردهای صنایع دریایی سه جشنواره غذاهای دریایی، عکس صنایع دریایی، نقاشیهای شهر، دریا و محیط زیست برگزار میشود.
صفری همچنین از برپایی غرفه ویژه کتابهای دریایی در این نمایشگاه خبر داد و گفت: در خصوص کتابهای دریایی تلاش داریم تمامی دانش و اطلاعات موجود در حوزه مهندسی دریا را در این نمایشگاه در معرض دید متخصصان قرار دهیم.
وی همچنین با اشاره به برگزاری دومین همایش بررسی و پیشگیری سوانح دریایی همزمان با چهاردهمین همایش صنایع دریایی گفت: در مورد حوادث و سوانح، باید به این موضوع توجه داشت که هیچ حادثهای اتفاقی نیست و یک حادثه هم اضافی است.
وی با بیان اینکه متأسفانه در کشور ما وقوع حوادث از غرق اتوبوس دریایی و شناورهای ارزشمندی چون کوشا یک گرفته تا سقوط هواپیما و آتشسوزی در مدارس عادی شده است، اعلام کرد: انجمن مهندسی دریایی ایران با کمک مؤسسه ردهبندی ایرانیان تلاش دارد تفکرعادت به وقوع حوادث را حداقل در سطح جامعه دریایی تغییر دهد.
صفری هدف از برگزاری دومین همایش بررسی و پیشگیری سوانح دریایی را گسترش استانداردها، دانش و فرهنگ مقابله با سوانح دریایی عنوان کرد و افزود: این همایش به شکل کارگاهی و در قالب ارائه روشها، اصول و مبانی بررسی سوانح ارائه خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با اشاره به اینکه همایش دوره قبل با شعار توسعه صنایع دریایی در گرو اجرای قانون، گفت: با پیگیریها و مکاتباتی که بلافاصله از سوی انجمن صورت گرفت و قول مساعدی که از وزیر صنعت، معدن و تجارت گرفته شد؛ خوشبختانه اولین جلسه شورایعالی صنایع دریایی 14 آذرماه سال گذشته به ریاست معاون اول رییسجمهوری در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد و دراین مدت، 5 جلسه شورا و چندین جلسه کارگروههای تخصصی تشکیل شده است.
وی با اشاره به مصوبه مجلس هشتم در آخرین روزهای فعالیت خود در زمینه ادغام صندوق توسعه صنایع دریایی در صندوق حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی،اظهار داشت: از زمان تصویب این قانون، انجمن طی مکاتبات مختلفی از این موضوع انتقاد و درخواست خروج صندوق صنایع دریایی از شمول این قانون را مطرح کرد که تازه ترین مکاتبات در این زمینه خطاب به رییس مجلس، در ماه گذشته صورت گرفت.
صفری افزود: ما نه تنها معتقدیم صندوق صنایع دریایی باید از سایر صندوقها مجزا باشد؛ بلکه با توجه به اجرای سالانه بیش از دو میلیارد دلار پروژه در حوزههای ساخت کشتی و تجهیزات دریایی و بندری در کشور، اعتقاد داریم نیاز جدی به تأسیس بانک تخصصی دریایی برای تأمین مالی و حمایت از پروژهها داریم.
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