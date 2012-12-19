اجرای سالانه 2 میلیارد دلار پروژه در صنعت دریایی/ پیشنهاد تاسیس بانک تخصصی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن‏رضا صفری امروز نشستی خبری در خصوص چهاردهمین همایش صنایع دریایی، درباره سهم صنایع دریایی از تولید ناخالص ملی کشور گفت: یکی از موارد و مشکلات صنعت دریایی و بسیاری دیگر از صنایع کشور، نبود اطلاعات و آمار قابل اتکاست.

رییس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه این انجمن برای رفع این مشکل دو طرح رتبه ‏بندی شرکت‏های دریایی و ایجاد نظام مهندسی دریا را در دستور کار دارد، تصریح کرد: یکی از کاربردهای اصلی طرح رتبه‏بندی که شیوه‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های اجرایی آن از سوی مؤسسه رده‏بندی ایرانیان تهیه شده؛ آن است که می‏توان با اتکاء به آن با آمار و اطلاعات موثق و دقیق درباره توانمندی‏های صنعت دریایی کشور سخن گفت.

وی راهکار این امر را استقرار سیستم جامع اطلاعات مدیریت در صنایع دریایی کشور دانست و گفت: این موضوع در دستور کار چهاردهمین همایش صنایع دریایی قرار دارد.

صفری همچنین درباره پروژه‏های در دست ساخت صنایع دریایی کشور، اظهار داشت: 2 فروند کشتی کانتینربر در مجموعه ایزوایکو ساخته و تحویل داده شد همچنین پروژه‏های ساخت کشتی‏های فرآورده ‏بر به سفارش شرکت ملی نفتکش ایران در این مجتمع انجام گرفت.

رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران تصریح کرد: ساخت نفتکش‏های 113 هزار تنی و شناورهای خدمات فراساحلی کاسپین توسط صدرا، آغاز ساخت دکل‏های حفاری دریایی توسط شرکت‏های صف و صف رزموند و پروژه‏های مختلف ساخت انواع ناوشکن‏، زیردریایی و شناورهای تندرو در بخش دفاعی از دیگر پروژه هایی است که در بخش صنایع دریایی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه مهمترین پروژه کنونی صنایع دریایی کشور مسأله تحریم‏هاست، بیان کرد: در چهاردهمین همایش صنایع دریای از دست‏اندرکاران مقابله با تحریم تقدیر خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران همچنین از رویکرد جدید این انجمن به سیاست‏های خود در زمینه حمایت از ساخت داخل خبر داد و گفت: برای حمایت از ساخت داخل، باید سفارش به سازندگان داخلی مزیت‏دار شود؛ چرا که بدون مزیت، نمی‏توان از کشتیرانی‏ها انتظار سفارش به داخل داشت.

صفری یکی از عوامل مزیت‏دار شدن ساخت داخل را اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی دانست و گفت: اجرای این قانون بیش از آنکه برای کشتی‏سازی‏ها یا کشتیرانی‏ها مزیت داشته باشد؛ برای مجموعه نظام و دولت مزیت دارد. چرا که فعال شدن صنعت کشتی‏سازی در کشور 100 صنعت دیگر را فعال می‏کند و می‏تواند اشتغالزایی گسترده‏ای را در پی داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به اظهارات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت توجه راهبردی مسؤولان به ظرفیت‏های دریایی، این اظهارات را فرصتی دانست که در صورت توجه ویژه رسانه‏ها به صنایع دریایی می‏تواند مسؤولان را به عملکرد جدی‏تر در قبال توسعه این صنعت وادارد.

رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با اشاره به اینکه چهاردهمین همایش صنایع دریایی در روزهای 6 و 7 دی ماه سال جاری در محل سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد، بیان کرد: در این نمایشگاه، علاوه بر نمایش توانمندی‏ها و دستاوردهای صنایع دریایی سه جشنواره غذاهای دریایی، عکس صنایع دریایی، نقاشی‏های شهر، دریا و محیط زیست برگزار می‏شود.

صفری همچنین از برپایی غرفه ویژه کتاب‏های دریایی در این نمایشگاه خبر داد و گفت: در خصوص کتاب‏های دریایی تلاش داریم تمامی دانش و اطلاعات موجود در حوزه مهندسی دریا را در این نمایشگاه در معرض دید متخصصان قرار دهیم.

وی همچنین با اشاره به برگزاری دومین همایش بررسی و پیشگیری سوانح دریایی همزمان با چهاردهمین همایش صنایع دریایی گفت: در مورد حوادث و سوانح، باید به این موضوع توجه داشت که هیچ حادثه‏ای اتفاقی نیست و یک حادثه هم اضافی است.

وی با بیان اینکه متأسفانه در کشور ما وقوع حوادث از غرق اتوبوس دریایی و شناورهای ارزشمندی چون کوشا یک گرفته تا سقوط هواپیما و آتش‏سوزی در مدارس عادی شده است، اعلام کرد: انجمن مهندسی دریایی ایران با کمک مؤسسه رده‏بندی ایرانیان تلاش دارد تفکرعادت به وقوع حوادث را حداقل در سطح جامعه دریایی تغییر دهد.

صفری هدف از برگزاری دومین همایش بررسی و پیشگیری سوانح دریایی را گسترش استانداردها، دانش و فرهنگ مقابله با سوانح دریایی عنوان کرد و افزود: این همایش به شکل کارگاهی و در قالب ارائه روش‏ها، اصول و مبانی بررسی سوانح ارائه خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با اشاره به اینکه همایش دوره قبل با شعار توسعه صنایع دریایی در گرو اجرای قانون، گفت: با پیگیری‏ها و مکاتباتی که بلافاصله از سوی انجمن صورت گرفت و قول مساعدی که از وزیر صنعت، معدن و تجارت گرفته شد؛ خوشبختانه اولین جلسه شورایعالی صنایع دریایی 14 آذرماه سال گذشته به ریاست معاون اول رییس‏جمهوری در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد و دراین مدت، 5 جلسه شورا و چندین جلسه کارگروه‏های تخصصی تشکیل شده است.

وی با اشاره به مصوبه مجلس هشتم در آخرین روزهای فعالیت خود در زمینه ادغام صندوق توسعه صنایع دریایی در صندوق حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی،اظهار داشت: از زمان تصویب این قانون، انجمن طی مکاتبات مختلفی از این موضوع انتقاد و درخواست خروج صندوق صنایع دریایی از شمول این قانون را مطرح کرد که تازه ‎‏ترین مکاتبات در این زمینه خطاب به رییس مجلس، در ماه گذشته صورت گرفت.

صفری افزود: ما نه تنها معتقدیم صندوق صنایع دریایی باید از سایر صندوق‏ها مجزا باشد؛ بلکه با توجه به اجرای سالانه بیش از دو میلیارد دلار پروژه در حوزه‏های ساخت کشتی و تجهیزات دریایی و بندری در کشور، اعتقاد داریم نیاز جدی به تأسیس بانک تخصصی دریایی برای تأمین مالی و حمایت از پروژه‏ها داریم.