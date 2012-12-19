شروع خوب سرخپوشان با سرمربی جدید/ پرسپولیس 6 - ملوان صفر

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار مرحله یک شانزدهم جام حذفی فوتبال از ساعت 16:15 در ورزشگاه آزادی و بین تیم‌های ملوان و پرسپولیس برگزار شد که در پایان این مسابقه با نتیجه 6 بر صفر به سود پرسپولیس پایان رسید.

در این دیدار که یحیی گل محمدی برای نخستین بار روی نیمکت سرخپوشان با عنوان سرمربی نشسته بود و بیش از 25 هزار تماشاگر به ورزشگاه آمده بودند، هادی نوروزی(2 و 51) ، کریم انصاریفرد(20 - 76 و 81) و غلامرضا رضایی(83) برای پرسپولیس گل زدند.

بازی در نیمه اول و پس از گل زودهنگام نوروزی از نظر کیفیت و موقعیت گلزنی افت کرد ولی با گل کریم انصاریفرد ملوان آرایش هجومی‌تری به خود گرفت و همین مسئله باعث شد دو تیم بازی جذابتری به نمایش بگذارند. در این نیمه یک صحنه مشکوک خطا روی بازیکن ملوان در محوطه جریمه پرسپولیس رخ داد که محسن ترکی این صحنه را پنالتی تشخیص نداد.

در نیمه دوم پرسپولیس روند هجومی اش را حفظ کرد و توانست با تعویض هایی که انجام داد به یک پیروزی پرگل دست پیدا کند تا پس از جدایی عجیب و غریب مانوئل ژوزه از جمع سرخپوشان، این تیم دوباره احیا شود و به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی صعود کند.