وحدت حوزه و دانشگاه سبب اسلامی شدن دانشگاهها می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمود نبویان در همایش یازدهمین جشنواره دانشجویان ممتاز، مبتکر، نوآور بسیجی ، شاهد و ایثارگرمازندران افزود: روز وحدت حوزه ودانشگاه تنها با کنارهم قرارگرفتن حوزوی ها و دانشگاهیان در یک روز خاص خلاصه نمی شود بلکه باید تغییرخاصی در وضعیت آنها مشاهده شود.

وی با اشاره به اینکه وحدت حوزه ودانشگاه باید به اسلامی شدن دانشگاه ها منجرشود، افزود: باید اندیشه اسلامی وارد دانشگاه شود ،علوم دانشگاهی ما اسلامی شده تا خروجی های ما اسلامی شود.

نبویان تصریح کرد: اساتید دانشگاه معتقد به مبانی اسلامی شوند باید برای دانشجویان اندیشه اسلامی تبین وباورهای دینی آنها تقویت شود.

حضور آبفار مازندران در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران، با حضور در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست کشور دستاوردهای علمی پزوهشی خود را در معرض نمایش گذاشت.

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست کشور از 29 آذر الی دوم دیماه سالجاری در محل نمایشگاه بین المللی تهران با حضور شرکت ها و نهادهای مرتبط در حال برگزاری است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران در خصوص حضور این شرکت در نمایشگاه مذکور گفت:از آنجایی که آب آبادانی و مظهر پاکی بوده حفظ و حراست و سالم نگه داشتن این مایه حیات از ضروریات است و باید در این زمینه فرهنگ سازی درست و اصولی صورت گیرد.