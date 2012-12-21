"تجریش ناتمام" را امسال هم به جشنواره فجر ارائه کردم

پوریا آذربایجانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همانطور که میدانید مدتی است فیلم آماده نمایش شده است اما سال گذشته دبیرخانه جشنواره فجر "تجریش ناتمام" را به دلیل داشتن پروانه نمایش ویدیویی نپذیرفت.
وی افزود: اما خوشبختانه امسال فیلم برای هیات بازبینی ارائه شده است. این اثر با دوربین si 2k گرفته شده است. امسال هم جشنواره قصد دارد فیلمها را به صورت دیجیتالی نمایش دهد که این موضوع میتواند باعث نمایش فیلم من در این رویداد شود.
فیلم "تجریش ناتمام" با عنوان قبلی "عاشقانههای تجریش" درباره دو دانشجو است که بعد از ۲۰ سال یکدیگر را پیدا میکنند و تصمیم میگیرند دوستان قدیمی خود را نیز بیابند.
پوریا آذربایجانی یکی از کارگردانان جوان سینمای ایران است که اولین فیلم بلند سینمایی خود را با عنوان "روایتهای ناتمام" سال ۸۵ ساخت. او تجربه ساخت فیلمهای کوتاه و دستیاری رسول ملاقلیپور در فیلمهایی چون "نسل سوخته" و "مزرعه پدری" را در کارنامه هنری خود دارد.
در این فیلم محمدرضا فروتن، شقایق فراهانی، افشین هاشمی، سیامک صفری و…بازی میکنند.
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