صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگارمهر درخصوص نقدهای تخریب کننده از سوی جریان ها و گروه های سیاسی و کاندیداها در آستانه انتخابات گفت: دریک فضای باز سیاسی است که اخلاق سیاسی شکل می گیرد. اگر در جوامع توسعه یافته نامزدها همدیگر را تخریب نمی کنند به واسطه برخورداری از توسعه سیاسی است.

این استاد دانشگاه نبود گفتمان های سیاسی را سبب رفتار های نه چندان اخلاقی در میان سیاسیون عنوان کرد و گفت: در این فضای سیاسی سال ها طول میکشد تا به سمت پالایش اخلاقی پیش رویم.

وی تخریب نامزدها از یکدیگر را تخریب انقلاب اسلامی و تاریخ معاصر دانست و افزود: کاندیداهایی که به خود اجازه تخریب را می دهند قطعا بیشترین ضربه را به نظام در بلند مدت می زنند.

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: نسل جوان بعد از مناظرات 88 از خود می پرسد پس ما به چه کسی می توانیم اعتماد کنیم؟ تمام روسای جمهور و مجلس پییشین زیر سوال رفتند پس این نظام را چه کسانی اداره می کنند؟

زیبا کلام افزود:عده ای برای پیروزی های کوتاه مدت خود شخصیت های نظام و چهره های ملی و مذهبی را تخریب می کنند تا خود به پیروزی برسند که این پیروزی های کوتاه مدت به بهای آسیب و ضربه زدن به میراث ملی انقلاب است.

وی با بیان اینکه تصور ما این است که شایستگی اخلاقی زیادی داریم و این غربی ها هستند که برای رسیدن به قدرت اخلاق را زیر پا می گذارند، گفت: غربی ها ادب و اخلاق را خیلی بیشتر از بعضی از مسلمان ها که ادعای اسلام دارند، رعایت می کنند.

زیبا کلام با اشاره به مناظرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری گفت: در این مناظرات رامنی و اوباما فقط به سیاست های همدیگر انتقاد وارد کردند و هیچ کدام از این دو به تخریب شخصیت یکدیگر نپرداختند.

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه کاندیدها خیلی راحت همدیگر را در انتخابات ریاست جمهوری تخریب می کنند گفت: با داشتن داعیه مسلمانی به خاطر قدرت و شهرت، اخلاقیات را زیر پا می گذاریم.

وی با بیان اینکه زمانی اخلاق سیاسی در جامعه ما بروز پیدا می کند که فضای باز سیاسی وجود داشته باشد، ادامه داد: مداومت در دموکراسی و انتخابات که در آن نامزد ها بتوانند سیاست های یکدیگر را نقد کنند به وجود آورنده فضای سیاسی همراه با اخلاق است.

زیبا کلام گفت: اگر در کشورهای نظیر هند یا ژاپن نامزدها همدیگر را تخریب نمی کنند به واسطه وجود همین توسعه سیاسی است که در طی سال های طولانی به دست می آید.