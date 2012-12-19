تشیع باید به بهترین شکل به دنیا معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مروی ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از آثار و تولیدات پژوهشی مرکز پژوهشهای اسلامی افزود: هر رسانهای با توجه به نوع و ظرفیت آن نیازمند شیوه و قالبهای متفاوتی است.
وی یادآوری کرد: برای نمونه شیوه انتقال پیام در مسجد منبر است که این قالب نباید در رسانه ملی و صدا و سیما استفاده شود بلکه باید قالبهای تاثیرگذار در این رسانه شناسایی شده و مورد استفاده قرار گیرد.
مسئول بخش حوزوی دفتر رهبر معظم انقلاب در قم با اشاره به تنوع فرهنگها، دیدگاه، استعدادها و سطوح مردم در جامعه افزود: صدا و سیما نمیتواند از یک قالب استفاده کند بلکه باید با برنامهریزی دقیق و جامع در این مسیر حرکت کند.
وی ادامه داد: برای جذب حداکثری نیازمند طراحی و شناسایی قالبهای مختلف و اثربخش در این رسانه است.
حجت الاسلام مروی در ادامه توجه پژوهشگران و متولیان امر را به این نکته جلب کرد و گفت: این نکته که مفاهیم دینی و آموزههای اسلامی را باید چگونه بیان کرد تا مورد پذیرش همه جامعه قرار گیرد، امری سخت و دشوار است.
وی بیان داشت: برنامهسازان و پژوهشگران امر رسانه برای امر برنامه سازی باید همه اقشار را با سلایق مختلف در نظر گرفته چرا که مخاطبان این رسانه تنها عدهای افراد متعهد و مومن و مسجدی نیستند.
مسئول بخش حوزوی دفتر رهبر معظم انقلاب در قم تاکید کرد: این رسانه باید با همه اقشار جامعه ارتباط برقرار کرده تا بتواند به این وسیله مفاهیم دینی را به بینندگان خود منتقل کند.
وی در ادامه تصریح کرد: مطالب ارایه شده در موضوعات دینی نیز باید به طریقی به مردم گفته شود که باعث تحول در جامعه شده و عموم مردم آن را بپذیرند.
حجت الاسلام مروی در بخش دیگری از سخنان خود فعالیت مرکز پژوهشهای اسلامی صداو سیما را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: این مرکز باید به خروجی کار خود توجه داشته باشد و تنها به تولید و پژوهشهای دینی در امر رسانه اکتفا نکند.
وی یادآور شد: خروجی کار این مرکز تنها کتاب و نرم افزار نیست بلکه با توجه به نقش تعیین کننده پژوهش در صدا و سیما باید تاثیرگذاری این اقدامات در تولیدات رسانه ملی پیگیری شود.
مسئول بخش حوزوی دفتر رهبر انقلاب در قم اضافه کرد: این مرکز پشتوانه معرفتی برنامه های صدا و سیماست و با توجه به معارف غنی اسلامی می توان دین و تشیع را به بهترین شکل به مردم و جهانیان عرضه کرد.
وی افزود: اکنون بستر مناسبی برای شیعه فراهم شده تا تحت لوای یک حکومت و نظام اسلامی فعالیت کند بنابراین باید از فرصت به نحوه شایسته ای بهره برد و مسئولان، برنامه سازان و پژوهشگران در این رابطه وظیفه سنگینی به عهده دارند.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول بخش حوزوی دفتر رهبر معظم انقلاب در قم با تاکید بر ارایه قالبهای نوین و اثرگذار در رسانه گفت: تشیع باید به بهترین شکل به دنیا معرفی شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مروی ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از آثار و تولیدات پژوهشی مرکز پژوهشهای اسلامی افزود: هر رسانهای با توجه به نوع و ظرفیت آن نیازمند شیوه و قالبهای متفاوتی است.
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