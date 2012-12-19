سالن مطالعه مرکزی دانشگاه لرستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه لرستان در مراسم افتتاح این ساختمان اظهار داشت: ساختمانی که سالن مطالعه مرکزی دانشگاه لرستان در آن مستقر است هشت سال پیش قرار بوده که به عنوان انبار احداث شود.

وی ادامه داد: این در حالیست که تا چند ماه پیش این ساختمان تنها در حد اسکلت باقی مانده و بدون اینکه ردیف اعتباری و شماره پروژه ای داشته باشد بلاتکلیف رها شده بود.

رئیس دانشگاه لرستان افزود: با این وجود در راستای توسعه دانشگاه و اینکه مهرماه امسال نیازمند افزایش کلاسها بودیم طبق برنامه ریزی صورت گرفته از تیرماه عملیات تغییر کاربری این بنا را آغاز و با تغییر نقشه از دل این فضای رها شده 18 کلاس درس و یک سالن مطالعه بزرگ درآوردیم.

زمانیان یادآور شد: این ساختمان در فضایی به سماحت هزار و 400 متر مربع احداث شده و 18 کلاس یعنی به اندازه کلاس های ساختمان دانشکده علوم پایه کلاس درس دارد.

وی تصریح کرد: همچنین در این ساختمان یک سالن مخصوص مطالعه با عنوان سالن مطالعه مرکزی ایجاد شده است.

رئیس دانشگاه لرستان با بیان اینکه این ساختمان را در مجموع ظرف مدت چهار ماه احداث کردیم، یادآور شد: بنابر اذعان کارشناسان معاونت برنامه ریزی و معاونت راهبری ریاست جمهوری تکمیل این بنا ظرف چهار ماه در کشور بی نظیر است.

زمانیان ادامه داد: این در حالی است که این ساختمان هیچ بودجه ای نداشته و با توجه به شرایط بد مالی امسال توانستیم با مدیریت منابع مالی این فضا را احداث کنیم.