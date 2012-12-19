  1. فرهنگ و ادب
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۴۵

روستاآزاد خبر داد:

ممانعت دولت کانادا از انتشار مقالات دانشمندان ایرانی در مجلات این کشور

ممانعت دولت کانادا از انتشار مقالات دانشمندان ایرانی در مجلات این کشور

رئیس دانشگاه صنعتی شریف از دستور جدید دولت کانادا به مجلات این کشور برای ممانعت از انتشار مقالات دانشمندان ایرانی در آنها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، این خبر را رضا روستاآزاد، رئیس دانشگاه صنعتی شریف عصر امروز چهارشنبه 29 آذر در جریان برگزاری مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده عرصه فرهنگ، هنر و رسانه که با حضور وزیر ارشاد و جمعی از مسئولان استان تهران در محل این دانشگاه برگزار می شد، اعلام کرد.

وی گفت: چند دقیقه پیش پیامکی به دست من رسید که در آن اعلام شده است دولت کانادا به همه مجلاتی که در همه شهرهای این کشور منتشر می شوند، دستور داده مقالات دانشمندان ایرانی را منتشر نکنند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف در ادامه تاکید کرد: این اتفاق خیلی خوب است و ادعاهای زیاد آنها را در مورد آزادی بیان برملا می کند؛ آنها حتی طاقت چاپ مقالات دانشمندان ما را هم ندارند.

رضا روستاآزاد همچنین به تجربه خود در ارسال مقاله به یکی از مجلات کانادا اشاره کرد و گفت: من خودم یکبار مقاله فرستادم و دو سه ماه بعد به من اعلام کردند که نمی توانیم مقاله شما را چاپ کنیم.

کد مطلب 1770912

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