35 مرکز هواشناسی کشاورزی در کشور فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی روسای مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی منطقه یک کشور روز چهارشنبه در اداره هواشناسی قزوین برگزار شد.

در این جلسه هم اندیشی در خصوص بهبود تولید محصولات کشاورزی در مراحل مختلف بحث و تبادل نظر شد.

مسعود حقیقت در این نشست تخصصی اظهارداشت: در حال حاضر 35 مرکز هواشناسی کشاورزی در کشور وجود دارد که پارامترهای مختلفی را در مزارع برای بهبود کار کشاورزان اندازه گیری می کند.

رئیس اداره هواشناسی کشاورزی کشور تصریح کرد: در گذشته از فناوریهای نوین مانند تصاویر ماهواره ای برای جمع آوری اطلاعات آب و هوایی در بخش کشاورزی استفاده نمی شد بلکه اطلاعات سطح منطقه و مقیاس متوسط کاربرد داشت که کمک به کشاورزان در زمان کاشت، برداشت، سم پاشی و کودپاشی نمی کرد.

این مسئول افزود: هم اکنون سازمان هواشناسی کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره ای، ایستگاههای هواشناسی اصلی و میکرواقلیم در ایستگاه های هواشناسی کشاورزی به اطلاعات دقیقی دسترسی دارد که با انتقال آن به بهره برداران قادر است ضمن اعلام دقیق وضعیت هواشناسی به بهره بردارن زمینه آمادگی لازم برای مقابله با برخی حوادث و برنامه ریزی مدون برای کاشت، داشت و برداشت را فراهم می کند.

حقیقت اظهارداشت: عمده فعالیت ایستگاههای هواشناسی کشاورزی علاوه بر ثبت پارامترهای جوی و آب و هوایی در مقیاس ایستگاهی و منطقه ای، ثبت پارامترهای مزرعه همچون زمان کاشت، برداشت، اندازه گیری رشد گیاه است.

حقیقت با اشاره به تدوین برنامه پنج ساله سازمان هواشناسی گفت: این سند در محورهای امور پایه، انواع خدمات، تحقیقات و پزوهش های کاربردی هواشناسی کشاورزی به صورت تخصصی تهیه و تدوین شده است.

وی اظهارداشت: سازمان هواشناسی کشور در نظر دارد تا برنامه پنج ساله سازمان هواشناسی به صورت زیربنایی و هماهنگ در ایستگاه ها و مراکز هواشناسی کشاورزی کشور اجرایی شود.

بهاروند مدیرکل هوا شناسی استان قزوین هم گفت: با راه اندازی ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی هواشناسی در آینده نزدیک در شمال شهر قزوین گام موثری برای کاهش هزینه های تولید و کاهش خسارات و افزایش تولید محصول برداشته خوتهد شد.

محمد رضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیزگفت: قزوین از ظرفیت کشاورزی بسیار خوبی در بخشهای مختلف برخوردار است که با راه اندازی هواشناسی کشاورزی استفاده بیشتری از این ظرفیت ها در تولید محصول خواهیم داشت.