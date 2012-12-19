52 واحد مسکن برای پزشکان متخصص کهگیلویه و بویراحمد احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل اله محمدحسینی افزود: احداث پروژه مسکن متخصصان در شهرهای لنده، لیکک، چرام، باشت، سی سخت، قلعه رئیسی و لوداب، 92درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با بیان اینکه زایشگاه بیمارستان امام سجاد(ع) نیز از طرحهای مهر ماندگار استان است که 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار د اشت: مراکز بستر درمانی لوداب و چرام به ترتیب با 92 و 95 درصد پیشرفت فیزیکی از جمله پروژه های مهر ماندگار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هستند.

محمد حسینی با بیان اینکه کلینیک درمانی یاسوج نیز 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، تمامی پروژه های مهر ماندگار دانشگاه در صورت تامین اعتبار، تا پایان دولت کنونی، به اتمام خواهد رسید.

سرپرست معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به بیمارستان های در دست احداث شهرهای یاسوج و گچساران، تصریح کرد: متولی این پروژه ها، وزارت خانه های دیگر هستند و دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، تنها مسئولیت بهره برداری را به عهده دارد.

اجرای طرح ارزیابی عوامل خطر در 72 مرکز بهداشتی، درمانی گچساران

کارشناس مدیریت و کاهش خطر بلایای طبیعی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت: طرح ارزیابی عوامل خطر به صورت پایلوت در72مرکز بهداشتی، درمانی و خانه بهداشت شهرستان گچساران در حال اجرا است.

اقدام زابلی افزود: این طرح از نیمه آذرماه آغاز شده و به مدت 45 روز و تا پایان دی ماه سال جاری ادامه دارد.

وی بیان داشت: در این طرح، مخاطرات زمین شناختی مانند زلزله و رانش زمین، مخاطرات آب و هوایی، پدیده های اجتماعی و مخاطرات انسانی مانند گروگان گیری و اغتشاش، بررسی می شود.

زابلی افزود: پس از ارزیابی نتایج آزمایشی، این طرح در تمامی مراکز بهداشتی، درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به اجرا در می آید.

این کارشناس مدیریت و کاهش خطر بلایای طبیعی هدف از انجام این کار را کسب آمادگی، اقدامات به موقع در هنگام بروز بلایای طبیعی، کاهش آسیب های جانی، مالی و اختلال های عملکردی و مدیریت صحیح بحران ها عنوان کرد.

افراد وابسته به مواد مخدر، 14 سال کمتر از حد طبیعی عمرمی کنند

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی شبکه بهداشت و درمان بهمئی، گفت: سوء مصرف مواد مخدر، احتمال مرگ و میر مبتلایان را افزایش داده و این افراد به طور متوسط 14 سال کمتر از سایرین عمر می کنند.

شهریار اکبری افزود: ایجاد محیط حمایتی، جایگزینی تفریحات سالم، آموزش اثرات سوء مصرف مواد برسلامت وجامعه و ترویج هنجارهای ضد مواد، در کاهش گرایش به مواد مخدر، موثر است.

وی بیان داشت: تقویت افراد و گروه های اجتماعی برای به دست آوردن مهارت های زندگی، راهکار مناسبی برای پیشگیری از اعتیاد و کاهش تقاضای مواد مخدر است.

اکبری طلاق، بزهکاری و بیکاری را از جمله پیامدهای نامطلوب اعتیاد دانست و اظهار داشت: ریشه کنی معضل اعتیاد به عنوان آسیب اجتماعی به راحتی ممکن نیست و مقابله با این مشکل نیازمند توجه به برنامه های پیشگیری، درمان و کاهش آسیبهای ناشی از آن است.

پژوهشگران برجسته دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تقدیر می شوند

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت: از سه عضو هیئت علمی و یک دانشجوی برتر این دانشگاه که بالاترین امتیاز پژوهشی را به دست آورده اند، به مناسبت هفته پژوهش تقدیر می شود.

محمد ذوالعدل افزود: انتخاب برترین اعضای هیئت علمی در زمینه پژوهشگری، بر اساس امیتاز یک سال گذشته آنان است که مطابق با آئین نامه امتیازبندی وزارت بهداشت سنجیده می شود.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش در پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، اظهار داشت: این نمایشگاه هم زمان با آغاز هفته پژوهش، کار خود را آغازکرد و واحدهای تحقیقیاتی، پژوهشی و دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دستاوردهای پژوهشی یک سال گذشته خود را در معرض دید عموم قرار دادند.

نخستین نشست کمیته اجرایی انتخابات سازمان نظام پزشکی استان برگزار شد

دبیر کمیته اجرایی انتخابات سازمان نظام پزشکی استان، گفت: نخستین نشست اعضای کمیته اجرایی انتخابات سازمان نظام پزشکی استان با هدف برنامه ریزی برگزاری این انتخابات، تشکیل شد.

اورنگ ایلامی افزود: در این نشست، مسئولیت هر یک از اعضای کمیته اجرایی مشخص و هماهنگی در خصوص برگزاری انتخابات سازمان انجام شد.

وی برگزاری مطلوب این انتخابات را مستلزم اطلاع رسانی دقیق دانست و اظهار داشت: در نشست کمیته اجرایی انتخابات سازمان نظام پزشکی، آگاهی تمام گروه های هدف برای کاندیدا شدن و شرکت در انتخابات، در دستور کار قرار گرفت.

ایلامی عنوان کرد: تمامی پزشکان و دندانپزشکان عمومی و متخصص، داروسازان و هم چنین کارشناسان دارای مجوز، شرایط شرکت کاندیدا شدن در این انتخابات را دارا هستند.

وی افزود: انتخاب اعضای سازمان نظام پزشکی استان چهارم اسفندماه سال جاری برگزار می شود.