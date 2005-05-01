با آمدن هاشمي معادلات دو جناح به هم مي خورد//اگر هاشمي نيايد انتخابات به دور دوم كشيده مي شود

عليزاده در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار سياسي "مهر" در مشهد ضمن بيان مطلب فوق گفت : بايد منتظر آمدن هاشمي باشيم زيرا با حضور او همه معادلات دو جناح به هم مي خورد.

وي با بيان اينكه حضور هاشمي پيامدهاي مثبت و منفي بر كانديداها دارد افزود : اگر هاشمي بيابد گروههاي اهل تفكر و انديشه همچون بخشي از اصلاحات مانند كارگزاران، خانه كارگر، حزب اسلامي كار و... طرف هاشمي را مي گيرند ولي در صورت نيامدن هاشمي همين طيف ها كروبي را مورد حمايت خود قرار مي دهند.

عليزاده با بيان اينكه پيش بيني مي كنم 4 نفر از جناح اصولگرا به نفع ديگري كنار بروند گفت : اصولگرايان روي لاريجاني مانور خواهند داد و ولايتي هم احتمال دارد از ائتلاف 1+4 بيرون بيايد.

وي ادامه داد: اگر جامعه شهري و جامعه روستايي را در نظر بگيريم تنها دو نفر شانس بيشتري دارند و آن دو نفر هيچ كس بجز كروبي و هاشمي نخواهد بود زيرا در اين بخش ها اين دو نفر كاملا شناخته شده هستند. معين، لاريجاني و ولايتي لازم است وقتي را براي شناساندن خود در اين بخشها صرف كنند.

عليزاده در خاتمه از سفركروبي از 18 ازديبهشت ماه به استانهاي خراسان شمالي، رضوي و جنوبي به مدت 4 روز خبر داد.