ایجاد برند مشترک برای صنایع کفش قم یک حرکت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لشکری در مراسم رونمایی از نخستین برند صنعت کفش کشور که ظهر چهارشنبه در شهرک صنعتی شکوهیه قم برگزارشد، اظهار داشت: ما این آمادگی را داریم تا در سطح کشوری بتوانیم برندهای مشترک را در خوشه های تولیدی اصفهان، تهران، مشهد و تبریز مانند خوشه صنایع کفش قم ایجاد کنیم.



وی ادامه داد: چنین حرکت‌هایی در واقع اتفاقاتی ملی هستند و باید بیش از پیش مورد توجه باشند تا بسیط یابند اگر این اقدام در سطح کشوری انجام شود اثر گذاری بیشتری نیز خواهد داشت.



رئیس جامعه متخصصین کفش کشور با بیان اینکه کنسرسیوم صنایع فرش قم مجموعه بسیار خوبی از نظر دانش و عملکرد است، گفت: این حرکت در صنعت ما یک گام جدید است و موضوع نام تجاری با موضوع برند تفاوت دارد.



وی تاکید کرد: برند دارای یک عقبه‌ای به نام دانش و بررسی است و به همین دلیل است که مردم کالاهای برند دار را با وجود قیمت بیشتر تهیه می‌کنند، درواقع این زمینه اطمینان خریداران توسط تولیدکنندگان مهیا شده است.



لشکری با اشاره به اینکه در دنیای کنونی دانش و فناوری اطلاعات یکی از راه‌های اصلی کسب ارزش افزوده است، گفت: اگر در گذشته سهم دانش در تولید 30 درصد بوده امروز این به بیش از 70 درصد رسیده است.



وی تصریح کرد: سود ناشی از گردش دانش و اطلاعات بسیار بیشتر از سود ناشی از فروش صرف یک کالا است، در حقیقت اقتصاد ایران در حال ورود به شرایط جدیدی است و این شرایط الزامات خاص خود را هم دارد.



رئیس جامعه متخصصین کفش کشور ادامه داد: در آینده رقابت بین شرکت‌های تولیدی نیست و رقابت برای کسب برند مناسب ایجاد می شود که این عمل نیز نیاز به دانش دارد.

