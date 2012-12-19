آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زمانیان رئیس دانشگاه لرستان در حاشیه بهره برداری از آزمایشگاه مرکزی این دانشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان تنها مختص به اساتید و دانشجویان این دانشگاه نیست و می تواند به صنعت استان نیز سرویس دهی کند.

وی با بیان اینکه در فاز اول دو میلیارد تومان برای تجهیز این آزمایشگاه اختصاص داده بودیم ولی مجبوریم که به دلیل مسائل مالی فعلا برای تکمیل تجهیزات آن دست نگه داریم، افزود: به محض تامین اعتبار نسبت به تامین دیگر تجهیزات اقدام خواهیم کرد.

وی ادامه داد: البته هفته گذشته کارشناسان معاونت برنامه ریزی و معاونت راهبری ریاست جمهوری از دانشگاه بازدیدی کردند و قول دادند برای تهیه تجهیزات مربوط به این آزمایشگاه کمکهای را داشته باشند.

رئیس دانشگاه لرستان همچنین خواستار حمایت دستگاههای مختلف و متولیان استانی برای تجهیز این آزمایشگاه مرجع شد و بیان داشت: از کسانی که در استان خواهان رونق دانشگاه مادر و توسعه استان هستند، می خواهیم که برای تکمیل تجهیزات این آزمایشگاه کمک کنند.

زمانیان با بیان اینکه متاسفانه فضای علمی در استان حاکم نیست و مسئولان استان هیچ کمکی به دانشگاه نمی کنند، گفت: اگر مشکلات اقتصادی کشور نبود نیاز به کمک کسی نداشتیم، البته اکنون هم به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که اگر حمایت هم نکنند نسبت به تحقق اهداف دانشگاه پیش برویم.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه لرستان از نظر ارتقاء سطح کیفی و کمی از بسیاری از دانشگاههای کشور پیشی گرفته است، ادامه داد: دانشگاه متعلق به فرد خاصی نیست و همه مسئولند که کمک کنند و معتقدیم که دانشگاه مادر استان باید مورد حمایت قرار گیرد.