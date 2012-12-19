به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته سیزدهم (دوم مرحله برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور سه دیدار با نتیجه 3 بر صفر به پایان رسید، یک دیدار با نتیجه 3 بر یک تمام شد و تنها یک بازی به گیم پنجم کشید ضمن اینکه یکی از دیدارهای این هفته هم نیمه تمام ماند.

بر این اساس و جریان دیدار امروز تیم پیکان که برای دیدار با شهرداری تبریز به این شهر سفر کرده بود در مصاف با شاگردان قاسم تاجری پیروزی سه بر صفر دور رفت خود را تکرار کرد و اینگونه دهمین برد این فصلش را جشن گرفت و با مجموع 27 امتیاز در رده دوم جدول رده بندی باقی ماند.

در شب پیروزی پیکان، دیگر خودروسازان حاضر در لیگ برتر یعنی سایپا هم صاحب پیروزی شدند. بازیکنان این تیم که امشب مهمان متین ورامین بودند، بدون اینکه گیمی از این بازی را واگذار کنند صاحب برتری شدند و اینگونه پیروزی دور رفت را تکرار کردند.

خانه والیبال تهران هم امروز میزبان تیم‎‌های نوین کشاورز و باریج اسانس کاشان بود. شاگردان مسعود آرمات نخستین گیم این دیدار را به سود خود تمام کردند اما نتایج سایر گیم‎ها را واگذار کردند و بازنده این بازی شدند که در حضور 300 تماشاگر برگزار شد.

دیدار تیم‌های میزان خراسان و آلومینیوم المهدی بندرعباس تنها دیدار از هفته سیزدهم بود که تا گیم پنجم ادامه داشت و در نهایت هم با برتری بازیکنان تیم مهمان یعنی آلومینیوم المهدی به پایان رسید تا آنها بتوانند در مشهد هشتمین پیروزی خود در این فصل را در کارنامه‎شان ثبت کنند. آنها در دور رفت نیز موفق به شکست مشهدی‎ها شده بودند.

البته پیش از این دیدارها، رقابت دو تیم پیشگامان کویر یزد و جواهری گنبد به عنوان نخستین بازی در هفته سیزدهم مسابقات والیبال لیگ برتر برگزار شد که طی آن شاگردان عباسعلی میرحسینی با کسب پیروزی قاطع، مهمان خود را بدرقه کردند و صدرنشینی‌شان در جدول رده‎بندی را تثبیت کردند.

همچنین دیدار تیم‏های شهرداری ارومیه و کاله مازندران هم به دلیل رفتار ناشایست تماشاگران ارومیه و ترک زمین از سوی مربیان و بازیکنان کاله در اعتراض به این رفتارها نیمه تمام ماند تا کمیته انضباطی در نشست دوشنبه هفته آینده که با حضور نمایندگان دو تیم برگزار خواهد شد، نتیجه بازی را اعلام کند.

نتیجه پنج دیدار برگزار شده در هفته سیزدهم (دوم مرحله برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* پیشگامان کویر یزد 3 - جواهری گنبد صفر

(26 بر 24)، (25 بر 17)، (25 بر 23)

* میزان خراسان 2 - آلومینیوم المهدی بندرعباس 3

(23 بر 25)، (25 بر 20)، (23 بر 25)، (25 بر 23)، (12 بر 15)

* نوین کشاورز یک - باریج اسانس کاشان 3

(25 بر 22)، (21 بر 25)، (23 بر 25)، (18 بر 25)

* متین ورامین صفر - سایپای البرز 3

(18 بر 25)، (17 بر 25)، (23 بر 25)

* شهرداری تبریز صفر- پیکان تهران 3

(25 بر 27)، (20 بر 25)، (21 بر 25)

در پایان دیدارهای این هفته از رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور رده‏های اول و دوم و همچنین رده یازدهم و دوازدهم جدول رده بندی بدون تغییر ماندند اما در هشت رده دیگر تغییراتی ایجاد شد. صعود سه پله‎ای سایپا و قرار گرفتن در رده سوم و نزول یک پله ای کاله مهمترین این تغییرات است. جدول رده بندی دوازده تیم شرکت کننده در رقابت‎های لیگ برتر والیبال در پایان هفته سیزدهم به شرح زیر است:

جدول رده بندی:

1- پیشگامان کویر یزد (9 برد، 4 باخت، 28 امتیاز)

2- پیکان تهران (10 برد، 3 باخت، 27 امتیاز)

3- سایپا البرز (9 برد، 4 باخت، 24 امتیاز)

4- کاله مازندران (8 برد، 4 باخت، 24 امتیاز)

5- متین ورامین (8 برد، 5 باخت، 24 امتیاز)

6- میزان خراسان (7 برد، 6 باخت، 23 امتیاز)

7- آلومینیوم المهدی بندرعباس (8 برد، 5 باخت، 20 امتیاز)

8- شهرداری ارومیه (7 برد، 5 باخت، 20 امتیاز)

9- باریج اسانس کاشان (5 برد، 8 باخت، 14 امتیاز)

10- شهرداری تبریز (4 برد، 9 باخت، 14 امتیاز)

11- نوین کشاورز (2 برد، 11 باخت، 9 امتیاز)

12- جواهری گنبد (13 باخت، بدون برد، 2 امتیاز)