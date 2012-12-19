تولید مقالات علمی در دانشگاه لرستان رشد دوبرابری داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نامداری ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از پژوهشگران نمونه دانشگاه لرستان، با بیان اینکه اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان گردآوری شده است، اظهار داشت: طی پنج ماه اخیر 14 سند همکاری آموزشی و پژوهشی بین دانشگاه لرستان و دستگاه های اجرایی استان منعقد شده است.

وی ادامه داد: همچنین در حال حاضر در حوزه مدیریت، صنعت و کارآفرینی نیز پیگیر انعقاد تفاهم نامه هایی با دیگر دستگاهها هستیم.

نامداری از اعضای هیئت علمی این دانشگاه خواست که در راستای درآمدزایی برای دانشگاه نسبت به انجام پژوهش های تقاضا محور با توجه به توانمندیهای دانشگاه اقدام کنند.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه لرستان از تغییر آیین نامه مدیریت ارتباط با صنعت خبر داد و گفت: آیین نامه ای در دست تدوین است که بر اساس آن مدیریت ارتباط با صنعت به مدیریت ارتباط با جامعه تغییر پیدا کند.

وی تصریح کرد: ارتباط با صنعت مفهومی است که تنها صنعت و مراکز صنعتی را در برمی گیرد، در حالیکه با توجه به رشته های مختلفی که داریم می توانیم حوزه ارتباطی دانشگاه را علاوه بر صنعت، به حوزه های دیگر گسترش دهیم.

نامداری با بیان اینکه در حال حاضر 24 عنوان کتاب الکترونیکی خریداری شده بر روی سایت دانشگاه موجود است، ادامه داد: پیگیر عقد قرار داد با مرکز انتشارات نشر دانشگاهی برای انتشار تالیفات اساتید دانشگاه هستیم تا بتوانیم بازار بهتری را برای تالیفات بدست بیاوریم.

وی افزود: اخذ مجوز مجلات ادبیات حماسی و بیماری های عفونی دام، پیگیری اخذ مجوز راه اندازی مجلات ژئوشیمی پیشرفته، مدیریت اقتصاد اسلامی و پایداری و حفاظت سیستم قدرت نیز بخشی از فعالیتهای انجام شده توسط این معاونت است.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه لرستان با اشاره به اینکه در حال حاضر 229 عضو هیئت علمی در دانشگاه لرستان مشغول فعالیت هستند، گفت: در بحث تولید مقالات طی سال 90 در مقایسه با سال 84 شاهد یک رشد دو برابری بوده ایم.