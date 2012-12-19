به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدزاده که پس از شکست 6 بر صفر عصر امروز چهارشنبه تیمش در رقابت های جام حذفی در محل سالن کنفرانس خبری ورزشگاه آزادی با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: چه کسی فکر می کرد که ما با این نتیجه به پرسپولیس ببازیم؟ بازیکنان ما بعد از اینکه گل زودهنگامی را دریافت کردند تمرکزشان را از دست دادند.

وی با بیان اینکه این اتفاق در تاریخ ملوان بی سابقه بوده است گفت: شکست جزیی از ورزش است اما این باخت واقعیت تیم ملوان بود و در هیچ زمانی چنین اتفاقی برای ما رخ نداده بود. من از همه مردم انزلی و طرفداران ملوان در سراسر کشور عذرخواهی می کنم و امیدوارم در رقابت های لیگ برتر بتوانیم این شکست را جبران کنیم.

محمد احمدزاده که در این نشست با خبرنگاری در مورد اظهارات گذشته اش دقایقی مجادله داشت پیرامون اتفاقات اخیری که در مورد باشگاه اش رخ داده است گفت: من از قبل گفته بودم که فشارهای زیادی روی ملوان است که تا همین امروز صبح هم ادامه داشت. با این حال نمی خواهم کسی را متهم کنم.

سرمربی تیم فوتبال ملوان به خطایی که مشکوک به پنالتی بود اشاره کرد و گفت: زمانی که ما دو بر صفر از حریف عقب بودیم درون محوطه جریمه پرسپولیس روی پویا نزهتی خطایی صورت گرفت که از دید من پنالتی بود. شاید اگر آن پنالتی به گل تبدیل می شد نتیجه دیگری رقم می خورد. با این حال از زمانی که من به ملوان آمده ام این هفتمین پنالتی است که داوران نمی گیرند.

احمدزاده نقش هواداران پرسپولیس در این پیروزی را پررنگ ترین عامل معرف کرد و گفت: مطمئن باشید که هواداران پرسپولیس بیشترین نقش را در این پیروزی داشتند و این پرسپولیس تا قهرمانی در جام حذفی پیش خواهد رفت و شک نکنید که قهرمان می شود.