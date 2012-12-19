45 میلیون دلار کفش ماشینی از قم صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عادل ربیعی اصل ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: خوشه های صنعتی استان قم از واحد هایی تشکیل می شوند که در یک زمینه فعالیت می کنند و توسعه خوشه ها به مدل توسعه منطقه ای مربوط است.



وی با بیان اینکه توسعه منطقه ای یعنی واحدهای صنعتی در یک ناحیه گرد هم بیایند و دولت آن ها را پیشتیبانی کند، گفت: استان قم صنایع مختلفی دارد که یکی از آنها صنعت کفش ماشینی این استان است و با توجه به سیاست‌ها اولین خوشه جهت توسعه در این استان بوده است و از سال 89 برنامه های مربوط به آن آغاز شده است.



عامل توسعه خوشه کفش ماشینی قم با بیان اینکه صادرات شامل بازارهای داخلی و خارجی می‌شود، افزود: برای ایجاد فعالیت‌های این خوشه مسائلی مانند تامین منابع اولیه و توسعه بازارهای هدف مد نظر بود و مدت سه سال روی این موضوعات کار شد.



وی تاکید کرد: سال گذشته حدود 45 میلیون دلار سهم صادرات کفش استان قم بود، در واقع تلاش‌ها بر این امر بود تا مدل‌های پراکنده تولیدی در کنار یکدیگر و با همکاری هم بتوانند این میزان را افزایش دهند .



ربیعی اصل ادامه داد: به منظور ایجاد بسترهای اعماد سازی باری واحد های تولیدی، کنسرسیوم صادراتی در این خوشه ایجاد شد و این کنسرسیوم در قالب یک شرکت سهامی خاص به نام شرکت پیشگامان کفش منتخب ایران ثبت رسمی شد.



وی با اشاره به اینکه واحدهای تولید کفش ماشینی قم با وجود نام های تجاری مختلف، برای بهبود وضع صادرات زیر لوای یک برند مشتر قرار گرفته اند، گفت: به منظور عملیاتی شدن این موضوع مطالعات و تحقیقات دقیقی نیز انجام گرفته است.



عامل توسعه خوشه کفش ماشینی قم افزود: تلاش ما این بود تا برند تجاری انتخاب شده برندی جدید باشد و در فرهنگ ها و زبان ها مختلف بتواند استفاده شود، در واقع برای انتخاب برند مناسب بیش از 40 نام را بررسی کردیم و نهایا برند PICMA انتخاب شد.



وی در پایان تاکید کرد: واحدهای تولیدی برای تولید محصولات صادراتی با برند انتخاب شده باید شاخص هایی را مدنظر داشته باشند و اگر این شاخص‌ها حاصل شد، می‌توانند از این برند استفاده کنند.



