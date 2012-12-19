امیر شرافتی، تهیهکننده برنامه "خانواده عزیز" ویژه آخرین شب پاییز و اول بامداد زمستان در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: دراین برنامه که بخشهای مختلف گزارشی و نمایشی در آن گنجانده شده است، مخاطبان میتوانند با ارسال یک بیت شعر به شماره پیامک 30000211 ، تا هر وقت خودشان مایل باشند به مشاعره پیامکی ادامه دهند و حافظه شعری خود را بیازمایند.
وی افزود: این برنامه به تعدادی از شرکت کنندگان در این مشاعره پیامکی به قید قرعه جوایزی اهدا میکند.
محمود شهریاری و کاظم احمدزاده مجریان این برنامه هستند که از ساعت 20 تا 22:30 از شبکه دو سیما روی آنتن میرود و گفته میشود آزاده نامداری نیز در این برنامه حضور خواهد داشت.
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