  1. هنر
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۶

شبکه دو شب یلدا مشاعره پیامکی راه می‌اندازد

شبکه دو شب یلدا مشاعره پیامکی راه می‌اندازد

شبکه دو در بلندترین شب سال برای مخاطبان خود مشاعره پیامکی ترتیب داده است.

امیر شرافتی، تهیه‌کننده برنامه "خانواده عزیز" ویژه آخرین شب پاییز و اول بامداد زمستان در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: دراین برنامه که بخش‌های مختلف گزارشی و نمایشی در آن گنجانده شده است،‌ مخاطبان می‌توانند با ارسال یک بیت شعر به شماره پیامک 30000211 ، تا هر وقت خودشان مایل باشند به مشاعره پیامکی ادامه دهند و حافظه شعری خود را بیازمایند.
 
وی افزود: این برنامه به تعدادی از شرکت کنندگان در این مشاعره پیامکی به قید قرعه جوایزی اهدا می‌کند.
 
محمود شهریاری و کاظم احمدزاده مجریان این برنامه هستند که از ساعت 20 تا 22:30 از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود و گفته می‌شود آزاده نامداری نیز در این برنامه حضور خواهد داشت.
کد مطلب 1770932

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