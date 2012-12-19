امیر شرافتی، تهیه‌کننده برنامه "خانواده عزیز" ویژه آخرین شب پاییز و اول بامداد زمستان در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: دراین برنامه که بخش‌های مختلف گزارشی و نمایشی در آن گنجانده شده است،‌ مخاطبان می‌توانند با ارسال یک بیت شعر به شماره پیامک 30000211 ، تا هر وقت خودشان مایل باشند به مشاعره پیامکی ادامه دهند و حافظه شعری خود را بیازمایند.

وی افزود: این برنامه به تعدادی از شرکت کنندگان در این مشاعره پیامکی به قید قرعه جوایزی اهدا می‌کند.