تغییر کاربری های غیرمجاز در مازندران نگران کننده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در ساری با بیان اینکه متاسفانه به هر دلیلی در سالهای گذشته نسبت به تغیر کاربری و تفکیک غیر مجاز اراضی زراعی استان کم توجهی صورت گرفته است، اظهار داشت: برای جلوگیری از بی قانونی و هرگونه استفاده از سرزمین حاصلخیز که مورد هجمه و تاخت و تاز برخی از سرمایه گذاران قرار گرفته برخورد می شود.



وی بیان داشت: به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی مازندران به پایتخت سرمایه گذاران برای فعالیت های اقتصادی و سکونت به این استان سفر می کنند.



حجازی، ازتفویض اختیار مدیریت ساخت و ساز در خارج از حریم شهر و محدوده روستایی به این سازمان خبر داد و گفت: به استناد قانون به موجب ماده 10 قانون اساسی این دستورالعمل به فرمانداری، بخشداری، شهرداران و تمام دستگاههای اجرایی استان ابلاغ شد تا بر اساس قوانین اجرایی شود.



وی بیان داشت: با استناد این بخشنامه از تغییر کاربری، تفکیک و احداث غیر مجاز واحدهای مسکونی در اراضی کشاورزی استان با شدت برخورد می شود.



وی ادامه داد: باید نسبت به باقیمانده اراضی کشاورزی استان صیانت کنیم تا در اثر بی قانونی برخی از سرمایه گذاران تغیر کاربری غیرمجاز صورت نگیرد.



حجازی گفت: در 49 واحد بخشداری در سطح استان ما گروهی با نام پلیس ساختمان در بخشداریها بر نظارت و ساخت و سازهای بافت های روستایی تشکیل داده تا به دلیل کمبود نیروی انسانی بر ساخت و سازهای بافت روستایی نظارت داشته باشند.



تاسیس روستاهای کوچک جنبه سیاسی دارد



وی ادامه داد: سازمان ما مخالفت خود را برای تبدیل روستاهای کوچک به شهر انجام داده ولی تبدیل روستا ها به شهر بیشتر جنبه سیاسی داشته است.



وی درباره احداث کارخانه زباله ساری و نوشهر گفت: این دو شهرداری اقدامات قانونی را برای انعقاد قراداد با پیمانکار انجام داده و عرصه این دو کارخانه در حال آماده سازی است.