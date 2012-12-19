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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۶

عابدی با مهر مطرح کرد:

پیشرفت 70 درصدی مجتمع آموزشی فرهنگی پیام‌نور کنگان

پیشرفت 70 درصدی مجتمع آموزشی فرهنگی پیام‌نور کنگان

کنگان- خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور کنگان از پیشرفت 70 درصدی مجتمع آموزشی فرهنگی پیام‌نور کنگان خبر داد.

علی عابدی پس از بازدید نماینده مجلس از پروژه های در حال ساخت دانشگاه پیام نور کنگان به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه نماینده حوزه انتخابیه نسبت به مسائل دانشگاهی منطقه و حوزه انتخابیه بسیار پیگیر است و این موضوع می‌تواند جنوب استان بوشهر را در این زمینه رو به جلو سوق دهد.

علی عابدی در خصوص پروژه‌های در حال ساخت دانشگاه پیام نور کنگان اظهار داشت: خوشبختانه پروژه های ما از روند پیشرفتی خوبی برخوردارند و امیدواریم هرچه سریع‌تر به اتمام و بهره برداری برسد.

وی در خصوص روند پیشرفت مجتمع آموزشی فرهنگی این دانشگاه گفت: این مجتمع با دو هزار و 400 متر مربع زیر بنا 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس دانشگاه پیام نور کنگان افزود: اعتبار این پروژه ملی بوده و با 18 میلیارد ریال در حال ساخت است.

وی با اشاره به دیگر پروژه های در حال ساخت در دانشگاه پیام نور کنگان خاطرنشان کرد: سوله ورزشی با زیر بنای 1888 متر مربع با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی در حال ساخت است.

رئیس پیام نور کنگان اضافه کرد: میزان پیشرفت این پروژه تا کنون نزدیک به 75 درصد است.

عابدی اشاره نیز به سلف سرویس دانشجویی دانشگاه کرد و اظهار داشت: این پروژه نیز با 600 میلیون تومان اعتبار شهرستانی در حال اجرا است.

وی گفت: سوله ورزشی، مجتمع فرهنگی و سلف سرویس در حال تکمیل است.

رئیس دانشگاه پیام نور در پایان گفت: از تلاش های نماینده حوزه انتخابیه، فرماندار کنگان و کسانی که برای پیام نور کنگان گام موثری برداشتند کمال قدردانی را به عمل می آورم.

کد مطلب 1770937

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