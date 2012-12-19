علی عابدی پس از بازدید نماینده مجلس از پروژه های در حال ساخت دانشگاه پیام نور کنگان به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه نماینده حوزه انتخابیه نسبت به مسائل دانشگاهی منطقه و حوزه انتخابیه بسیار پیگیر است و این موضوع می‌تواند جنوب استان بوشهر را در این زمینه رو به جلو سوق دهد.

علی عابدی در خصوص پروژه‌های در حال ساخت دانشگاه پیام نور کنگان اظهار داشت: خوشبختانه پروژه های ما از روند پیشرفتی خوبی برخوردارند و امیدواریم هرچه سریع‌تر به اتمام و بهره برداری برسد.

وی در خصوص روند پیشرفت مجتمع آموزشی فرهنگی این دانشگاه گفت: این مجتمع با دو هزار و 400 متر مربع زیر بنا 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس دانشگاه پیام نور کنگان افزود: اعتبار این پروژه ملی بوده و با 18 میلیارد ریال در حال ساخت است.

وی با اشاره به دیگر پروژه های در حال ساخت در دانشگاه پیام نور کنگان خاطرنشان کرد: سوله ورزشی با زیر بنای 1888 متر مربع با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی در حال ساخت است.

رئیس پیام نور کنگان اضافه کرد: میزان پیشرفت این پروژه تا کنون نزدیک به 75 درصد است.

عابدی اشاره نیز به سلف سرویس دانشجویی دانشگاه کرد و اظهار داشت: این پروژه نیز با 600 میلیون تومان اعتبار شهرستانی در حال اجرا است.

وی گفت: سوله ورزشی، مجتمع فرهنگی و سلف سرویس در حال تکمیل است.

رئیس دانشگاه پیام نور در پایان گفت: از تلاش های نماینده حوزه انتخابیه، فرماندار کنگان و کسانی که برای پیام نور کنگان گام موثری برداشتند کمال قدردانی را به عمل می آورم.