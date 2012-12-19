رئیس اداره ورزش و جوانان بهارستان تودیع و معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بهارستان ظهر امروز با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان و سایر مسئولان شهری برگزار شد.

ورزش بهارستان با ایده آل ها فاصله دارد



در این مراسم فرماندار شهرستان بهارستان اظهار داشت: در حال حاضر شهرستان بهارستان ورزشکاران ملی و کشوری حضور دارند و در رشته های مختلف مشغول به فعالیت هستند.

یونس نوبخت افزود: با توجه به حجم بالای ورزشکاران در این شهرستان، به طور قطع میزان ارائه خدمات به آنها پاسخگوی نیازها نیست که باید فکری اساسی برای آن شود.

با سوق جوانان به سمت ورزش از ناهنجاریهای اجتماعی بکاهیم



این مسئول عنوان کرد: باید با فراهم کردن زمینه های گرایش جوانان به ورزش و فعالیتهای ورزشی، از انحراف آنها و سوق به سمت امور خلاف جلوگیری کرد.

نوبخت ادامه داد: در حال حاضر ورزش شهرستان بهارستان با ایده آل ها فاصله زیادی دارد.

فرماندار شهرستان بهارستان به پروژه های نیمه تمام موجود در شهرستان نیز اشاره کرد و یادآور شد: باید هرچه سریعتر این پروژه ها تا پایان دولت دهم به اتمام رسد.