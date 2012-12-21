"بوی سرب، بوی علف" تحویل فیلم فجر شد

مانلی شجاعی فر به خبرنگار مهر گفت: مستند "بوی سرب، بوی علف" به تازگی آماده نمایش شده است و برای بازبینی چند روز پیش تحویل دفتر جشنواره فجر شد. البته به دلیل سرعت در رساندن فیلم به جشنواره، نتوانستیم برای آن موسیقی بسازیم به همین دلیل از موسیقی ترکیبی و انتخابی استفاده کردیم.

وی افزود: به دلیل اینکه درگیر ساخت این مستند بودم نتوانستیم مراحل گرفتن مجوز برای فیلم سینمایی "کار دشوار دیوانگی" را انجام دهم. به همین دلیل ساخت آن به اوایل سال آینده موکول شد. خوشبختانه فیلمنامه هم فصل خاصی ندارد و ما می توانیم در فرصت مناسب به تولید آن می پردازیم.

"بوی سرب، بوی علف" یک مستند 60 دقیقه‌ای درباره تقابل زندگی شهری و روستایی است و تمام تصویربرداری آن در منطقه سیاهکل، رشت و دیلمان انجام شده است.

به گفته کارگردان فیلم کاملا یک مستند داستانی نیست و در اصل به زندگی زنی می‌پردازد که زادگاهش روستایی حوالی سیاهکل است. او هم اکنون کارمند یک اداره است و از فضای روستا دور شده و درگیر زندگی شهری شده‌است. در میان خاطرات او در فیلم و نمایش زندگی روزمره‌اش تصاویری از روستا هم به تصویر کشیده می‌شود.

"میگرن" اویلن فیلم بلند سینمایی شجاعی‌فر مدتی پیش در سینماهای تهران اکران شد.