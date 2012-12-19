تسهیلات بخش کشاورزی بروجرد جذب نشد/ فرصتی که از دست می رود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یعقوبی فر ظهر چهارشنبه در کارگروه اشتغال بروجرد اظهار داشت: برخی از دستگاههای اجرایی شهرستان با وجود گذشت 9 ماهه از سال جاری هنوز نتوانسته اند طبق دستورالعمل کارگروه تعهد اشتغال را اجرایی کنند.

وی تصریح کرد: انتظار می رود در اسرع وقت سهمیه هایی را که برای سازمانها در شهرستان مشخص شده اند پیگیری و تعداد اشتغال ایجاد شده را اخذ و به ما اعلام کنند.

معاون عمرانی فرمانداری ویژه بروجرد اظهار داشت: طی یکسال گذشته 110 میلیارد تومان طرح اشتغالزا در شهرستان مصوب و به مرکز استان ارسال شده است.

وی افزود: همچنین ر اواخر سال گذشته و اوایل سالجاری 19 میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار در بخش کشاورزی برای شهرستان در نظر گرفته شد که از این مبلغ متاسفانه تنها هفت میلیارد و600 میلیون تومان از طریق بانک کشاورزی بروجرد و اشترینان را توانستیم جذب کنیم.

یعقوبی فر ادامه داد: تخصیص این اعتبار به بخش کشاورزی فرصتی استثنایی است که فراهم شده اما متاسفانه نتوانستیم از آن به خوبی استفاده کنیم و در این زمینه از تمام شهرستانهای استان عقب افتادیم.

وی اظهار داشت: در صورت جذب تمام اعتبارات می توانیم شغلهای متنوعی را در شهرستان ایجاد کنیم زیرا چنین فرصتهایی دیگر بدست نمی آید.

معاون عمرانی فرمانداری ویژه بروجرد به اهمیت اشتغالزایی در این شهرستان اشاره کرد و افزود: مدیران شهرستان باید در ایجاد شغل نهایت تلاش را داشته باشند زیرا ایجاد یک شغل مانع ورود افراد به آسیب های اجتماعی می شود.

وی با بیان اینکه همچنین نیاز است که شغلهای موجود در شهرستان پایدار بماند، تصریح کرد: همچنین مسئولان باید بدنبال ایجاد اشتغال جدید باشند تا برخی از مشکلات موجود مرتفع شود.

یعقوبی فر یادآور شد: در جذب تسهیلات این بخش متاسفانه شهرستان بروجرد رتبه نهم را در استان دارد که این امر مطلوب نیست.