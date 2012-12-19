خسارت 23 میلیاردی حوادث طبیعی به آبفار مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین برزگر عصر چهارشنبه در جلسه ستاد بحران تنکابن، خسارات حوادث ناشی از سیل ، توفان،رانش زمین و تاسیسات آبرسانی روستایی استان در سالجاری را بیش از 23 میلیارد ریال برآورد کرد.

وی گفت: در پی وقوع این حوادث تاسیسات آبرسانی 163 روستا دچار خسارت شد که تاکنون با اجرای لوله گذاری موقت، بهسازی چشمه ها و اخذ انشعاب از آبفای شهری آب شرب روستاها به طور موقت وصل شده است.

برزگر گفت: به علت بارندگی و در پی آن رانش زمین در مسیر جاده عباس آباد به کلاردشت خط انتقال آب دو مجتمع آبرسانی سرلنگا و پرجور به طول 500 متر با قطر 110 و 160 متر تخریب و آب شرب اهالی پنج روستای منطقه با هزار و 200 مشترک قطع شده است.

وی افزود: گرچه از ساعات اولیه وقوع رانش با حضور اکیپ های فنی و اجرایی در محل آب شرب این روستاها به صورت موقت وصل شده اما با توجه به وسعت رانش و پتانسیل تخریب منطقه به منظور برقرای دائم آب باید 1.5 کیلومتر لوله از مسیر بالادست جابحا شود که این مهم نیازمند حداقل دو هزار میلیون ریال اعتبار است.