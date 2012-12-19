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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۰۵

برزگر خبر داد:

خسارت 23 میلیاردی حوادث طبیعی به آبفار مازندران

خسارت 23 میلیاردی حوادث طبیعی به آبفار مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی مازندران گفت: حوادث طبیعی نظیر سیل، زلزله، توفان بالغ بر 23 میلیارد تومان به آبفار استان خسارت وارد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین برزگر عصر چهارشنبه در جلسه ستاد بحران تنکابن، خسارات حوادث ناشی از سیل ، توفان،رانش زمین و تاسیسات آبرسانی روستایی استان در سالجاری را بیش از 23 میلیارد ریال برآورد کرد.

وی گفت: در پی وقوع این حوادث تاسیسات آبرسانی 163 روستا دچار خسارت شد که تاکنون با اجرای لوله گذاری موقت، بهسازی چشمه ها و اخذ انشعاب از آبفای شهری آب شرب روستاها به طور موقت وصل شده است.

برزگر گفت: به علت بارندگی و در پی آن رانش زمین در مسیر جاده عباس آباد به کلاردشت خط انتقال آب دو مجتمع آبرسانی سرلنگا و پرجور به طول 500 متر با قطر 110 و 160 متر تخریب و آب شرب اهالی پنج روستای منطقه با هزار و 200 مشترک قطع شده است.

وی افزود: گرچه از ساعات اولیه وقوع رانش با حضور اکیپ های فنی و اجرایی در محل آب شرب این روستاها به صورت موقت وصل شده اما با توجه به وسعت رانش و پتانسیل تخریب منطقه به منظور برقرای دائم آب باید 1.5 کیلومتر لوله از مسیر بالادست جابحا شود که این مهم نیازمند حداقل دو هزار میلیون ریال اعتبار است.

کد مطلب 1770943

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