تولید محوری از اصلی ترین سیاست ها و راهبردهای نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شکری عصر امروز در بازدید از واحدهای صنعتی منطقه غرب استان اظهارداشت: هر چه تولیدات در کشور بیشتر شود حربه دشمنان برای تحریم با شکست مواجه و از سوی دیگر استفاده از نیروی کار و سرمایه ایرانی ضمن تقویت فضای اشتغال موجب جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی خواهد شد.

وی همچنین تولید ملی را شامل تمامی محصولات و خدمات و خلاقیت های حاصل از کار جسمی و فکری آحاد مردم ایران برشمرد و افزود: برای بهره برداری از استعدادهای طبیعی کشور باید برنامه ریزی هدفمندی صورت گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: فرهنگ سازی مناسب در جامعه برای عزت و اعتبار بخشی بیش از پیش تولیدکنندگان، ایجاد فضای رقابتی برابر برای آنان و کمک در راستای بازاریابی داخلی و خارجی از فاکتورهای مهم در تدوین استراتژی دقیق و مناسب در جهت تحقق این خواسته مقام معظم رهبری است.

وی در ادامه با اشاره به پتانسیل های کشاورزی منطقه افزود: توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی باید در اولویت کار مسئولان قرار گیرد.

شکری با اعلام اینکه استان گیلان بویژه شهرستان های تالش، رضوانشهر و ماسال در زمینه کشاورزی از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار هستند، اظهار داشت: برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باید حمایت های ویژه ای انجام شود.