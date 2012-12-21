به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون پیمان یزدانیان ساخت موسیقی فیلم "گهواره ای برای مادر" و امیر حسین قامس نیز صداگذاری آن را برعهده دارد. اولین نمایش فیلم در جشنواره فجر امسال است.

چکامه چمن‌ماه، الهام حمیدی و امیر آقایی از بازیگران اصلی این فیلم که برای حضور در سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر فرم پر کرده‌است هستند.

داستان "گهواره‌ای برای مادر" شرح قصه‌ای است که به زندگی یک بانوی طلبه می‌پردازد و بخشی از فیلمبرداری این فیلم نیز در یزد انجام شده است.

محمد احمدی علاوه‌بر تهیه‌کنندگی مشترک کار، مدیریت فیلمبرداری را هم در این اثر برعهده دارد. از دیگر بازیگران فیلم می‌توان به غزل صارمی، فرحناز منافی‌ظاهر، افسر اسدی، هایده حائری، مهران رجبی، نیکا خسروآبادی و... اشاره کرد.

"گهواره‌ای برای مادر" به تهیه‌کنندگی مشترک پناه‌برخدا رضایی و محمد احمدی ساخته شده است. "چراغی در مه" فیلم اول رضایی بود که در بیست‌وششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد اما امکان اکران عمومی پیدا نکرد. رضایی ساخت فیلم سینمایی "دختر، پدر، دختر" را نیز در کارنامه خود دارد.