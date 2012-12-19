دستگاههای بروجرد هنوز آمار اشتغال ایجاد شده را اعلام نکرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، نادر مطلق ظهر چهارشنبه در کارگروه اشتغال بروجرد اظهار داشت: برخی از دستگاههای اجرایی شهرستان با وجود گذشت 9 ماهه از سال جاری هنوز آمار اشتغال ایجاد شده در شهرستان را به دبیرخانه کارگروه اعلام نکرده اند.

وی ادامه داد: با این تفاسیر و به خاطر عدم اعلام آمار توسط برخی دستگاههای اجرایی مشخص نیست که طی مدت زمان طی شده از سالجاری چه تعداد شغل در شهرستان ایجاد شده و وضعیت تحقق سهم متعهد شده توسط شهرستان چگونه است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بروجرد یادآور شد: این شهرستان طی سالجاری متعهد شده است که هشت هزار و 197 شغل را ایجاد کند.

مطلق در بخش دیگری از سخنان خود همچنین به روند اجرای طرح مشاغل خانگی در شهرستان بروجرد اشاره کرد و بیان داشت: تا کنون 622 مجوز مشاغل خانگی از طرف دستگاههای اجرایی بروجرد صادر شده است.