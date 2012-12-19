  1. بین الملل
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۰۵

خبر فوری/

وقوع انفجار در حلب دهها کشته و زخمی به جا گذاشت

وقوع انفجار در حلب دهها کشته و زخمی به جا گذاشت

رسانه های عربی لحظاتی پیش از وقوع یک انفجار در شهر حلب و کشته و زخمی شدن دهها نفر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در خبری فوری گزارش داد یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در منطقه النیرب شهر حلب، منفجر شد.

بر اثر این انفجار، دهها نفر کشته و زخمی شده اند. این شبکه حامی گروههای مسلح برهم زننده امنیت و ثبات سوریه به ویژه شهر حلب به جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکرده است.

کد مطلب 1770951

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