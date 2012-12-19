وقوع انفجار در حلب دهها کشته و زخمی به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در خبری فوری گزارش داد یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در منطقه النیرب شهر حلب، منفجر شد.



بر اثر این انفجار، دهها نفر کشته و زخمی شده اند. این شبکه حامی گروههای مسلح برهم زننده امنیت و ثبات سوریه به ویژه شهر حلب به جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکرده است.