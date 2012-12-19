جوانان جودوکار خراسان شمالی به مسابقات انتخابی تیم ملی اعزام شدند

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم جودو جوانان خراسان شمالی عصر چهارشنبه با 9 ورزشکار برای شرکت در رقابت های مدعیان تیم ملی عازم تهران شد.

وی اظهار داشت: الیاس پاکدل، منصور خارا، رامین ایزانلو، علیرضا باغچقی، بهنام امیری، اشکان ظهیرنژاد، داریوش باغچقی، رضا امانی و مهدی باغچقی اعضای تیم اعزامی استان را در اوزان مختلف تشکیل می دهند.

خسرویار تصریح کرد: این مسابقات در واقع رقابت بین مدعیان تیم ملی جوانان است که پیش از این و در رقابت های انتخابی تیم ملی جودو جوانان در بجنورد موفق به راهیابی به اردوی تیم ملی نشده بودند.

به گفته وی محمد محمدی بریمانلو، سعید محمدی و حسین شاهپسندی سه ورزشکار خراسان شمالی که پیش از این در مسابقات انتخابی تیم ملی در بجنورد موفق به راهیابی به اردوی تیم ملی شده بودند، در این مسابقات حضور ندارند.

این مسئول اضافه کرد: در رقابت مدعیان تیم ملی جوانان، پس از برگزاری مبارزات، کادر فنی تیم ملی آماده ترین ورزشکاران را به جمع اردونشینان فعلی تیم ملی اضافه می کند.

خسرویار عنوان کرد: رقابت های مدعیان تیم ملی اول دی ماه و به میزبانی سالن شهید افراسیابی تهران برگزار می شود.