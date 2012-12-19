به گزارش خبرنگار مهر، کریم انصاریفرد پس از پیروزی 6 بر صفر عصر امروز چهارشنبه پرسپولیس برابر ملوان ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران گفت: این پیروزی را به هوادارانی تقدیم می کنیم که به خوبی از تیم ما حمایت کردند. ما برای پیروزی آمده بودیم اما فکر نمی کردیم شش گل بزنیم که خود من سه گل آن را بزنم.

وی ادامه داد: ما در رقابت های لیگ برتر و در نیم فصل اول هواداران را خیلی اذیت کردیم و امیدوارم با این پیروزی بخشی از ناراحتی هایشان را جبران کرده باشیم. همه قبول دارند که پرسپولیس مجموعه ای از بهترین بازیکنان ایران را در اختیار دارد و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس که صحبت از جدایی اش از این تیم و رفتن به یک تیم خارجی است در این مورد گفت: دل کندن از هواداران پرسپولیس برایم سخت است اما آنها باید شرایم را درک کنند که در این سن بخواهم پیشرفت کنم. با این حال ظرف سه - چهار روز آینده تکلیفم برای رفتن یا ماندن مشخص خواهد شد.

کریم انصاریفرد در پایان نحوه برخورد با مازیار زارع از سوی هواداران پرسپولیس را نکوهش کرد و گفت: مازیار برای پرسپولیس زحمت کشیده و بازیکن این تیم بوده. هواداران نباید با وی اینگونه برخورد می کردند. امیدوارم دیگر شاهد رخ دادن چنین اتفاقاتی رخ ندهد.