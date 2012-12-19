به گزارش خبرنگار مهر، حسین بیگ زاده ظهر چهارشنبه درجمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر مدت یک سال است که مطالعات امکام سنجی خوشه صنعتی فرش دستبافت قم انجام گرفته است.



وی ادامه داد: این خوشه قریب به 700 واحد کسب و کار در این زمینه را در بر می گیرد و در حال حاضر در مرحله مطالعات شناختی هستیم تا بتوانیم برنامه های عملیاتی تری با همکاری سایر نهادهای استان انجام دهیم.



عامل توسعه خوشه فرش دستبافت قم افزود: همچنین قرار است که یک کنسرسیوم مواد اولیه برای این خوشه تشکیل شود و برند نیز می تواند در نظر گرفته شود، البته برای ایجاد برند نیاز به یکسری بسترسازی هایی داریم.



وی تاکید کرد: مواد اولیه فرش دستبافت قم ابریشم خالص است و بخش زیادی از آن از کشورهای دیگر تامین می شود، البته اگر واردات این مواد به صورت خوشه ای و گروهی انجام بگیرد، مطمئنا برای تولید کنندگان به صرفه تر است.



بیگ زاده با بیان اینکه 90 درصد فرش دستبافت قم ابریشم است، گفت: قطعا دست آوردهای خوشه کفش و دمپایی قم بسیار مفید فایده است و این تعامل سه جانبه مثبتی بین عامل توسعه، فعالان کفش و ارگان های دولتی است.



وی ادامه داد: چنین تعاملی می تواند برای فرش قم نیز شکل بگیرد و نقطه اوج یک خوشه زمانی است که در پی انتخاب و طراحی یک برند و کنسرسیوم برمی آید.

