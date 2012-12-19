به گزارش خبرنگار مهر، حسین بیگ زاده ظهر چهارشنبه درجمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر مدت یک سال است که مطالعات امکام سنجی خوشه صنعتی فرش دستبافت قم انجام گرفته است.
وی ادامه داد: این خوشه قریب به 700 واحد کسب و کار در این زمینه را در بر می گیرد و در حال حاضر در مرحله مطالعات شناختی هستیم تا بتوانیم برنامه های عملیاتی تری با همکاری سایر نهادهای استان انجام دهیم.
عامل توسعه خوشه فرش دستبافت قم افزود: همچنین قرار است که یک کنسرسیوم مواد اولیه برای این خوشه تشکیل شود و برند نیز می تواند در نظر گرفته شود، البته برای ایجاد برند نیاز به یکسری بسترسازی هایی داریم.
وی تاکید کرد: مواد اولیه فرش دستبافت قم ابریشم خالص است و بخش زیادی از آن از کشورهای دیگر تامین می شود، البته اگر واردات این مواد به صورت خوشه ای و گروهی انجام بگیرد، مطمئنا برای تولید کنندگان به صرفه تر است.
بیگ زاده با بیان اینکه 90 درصد فرش دستبافت قم ابریشم است، گفت: قطعا دست آوردهای خوشه کفش و دمپایی قم بسیار مفید فایده است و این تعامل سه جانبه مثبتی بین عامل توسعه، فعالان کفش و ارگان های دولتی است.
وی ادامه داد: چنین تعاملی می تواند برای فرش قم نیز شکل بگیرد و نقطه اوج یک خوشه زمانی است که در پی انتخاب و طراحی یک برند و کنسرسیوم برمی آید.
بیگ زاده خبر داد:
کنسرسیوم مواد اولیه برای خوشه صنعتی فرش دستبافت قم تشکیل میشود
قم - خبرگزاری مهر: عامل توسعه خوشه صنعتی فرش دستبافت قم از تشکیل کنسرسیوم مواد اولیه فرش دستبافت برای این خوشه خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین بیگ زاده ظهر چهارشنبه درجمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر مدت یک سال است که مطالعات امکام سنجی خوشه صنعتی فرش دستبافت قم انجام گرفته است.
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