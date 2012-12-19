سفیر قم در خانه از سد طلایی پوشان ورامین عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته دوم از دور برگشت بازی های مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه‌های کشور شامگاه چهارشنبه با انجام هفت مسابقه به انجام رسید و طی آن سفیر قم در خانه موفق به کسب پنجمین پیروزی خود در این فصل بازی های لیگ شد و یک رده دیگر در جدول بالا رفت.



والیبالیست‌های سفیر قم در هفته نهم پیکارهای لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور در تلاش برای کسب پنجمین پیروزی خود مقابل تیم والیبال طلایی پوشان ورامین به میدان رفته و نمایش خوبی داشتند که در ‌‌نهایت موفق به شکست حریف خود شدند.



این تیم بعد از اینکه دو دیدار متوالی خود در هفته‌های هفتم و هشتم مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور را با برتری مقابل تیم‌های والیبال گاز تهران و بیرگلد ایرانیان رشت به پایان رساند در سومین بازی متوالی این فصل مقابل طلایی پوشان ورامین صف آرایی کرد و به پیروزی دیگری دست یافت.



بدین ترتیب تیم والیبال سفیر در پنجمین میزبانی خود در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور در سالن شهید رضائیان قم برابر تیم والیبال طلایی پوشان ورامین به میدان رفت و با نتیجه بسیار خوب سه بر یک برابر میهمان خود پیروز شد.



در این مسابقه که غروب چهارشنبه در سالن اختصاصی تیم سفیر قم به انجام رسید، میزبان توانست از فرصت ‌‌نهایت بهره را ببرد و در پایان دیداری که چهار گیم به طول انجامید، تیم والیبال طلایی پوشان ورامین را با حساب سه بر یک از پیش رو بردارد.



والیبالیست های تیم سفیر قم این دیدار را در حالی همانند بازی رفت برابر تیم طلایی پوشان ورامین به سود خود به پایان بردند که برتری در این دیدار یک شباهت با پیروزی بازی قبل برابر گاز تهران داشت زیرا پیروزی در این مسابقه برای سفیر قم سه امتیاز به دنبال داشت در حالی که این تیم با توجه به قرار گرفتن در رده چهارم جدول به سه امتیاز این بازی نیاز مبرم داشت و حالی راهی رده سوم شد.



با کسب پنجمین پیروزی در دیدارهای مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور، والیبالیست‌های سفیر قم هم کنون در جدول مسابقات 14 امتیازی هستند و به دیدارهای باقی مانده از مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور امیدوار شدند.



تیم‌های حاضر در مسابقات لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه‌های کشور به شکل دوره‌ای در قالب دیدارهای رفت و برگشت با یکدیگر به رقابت می‌پردازند تا در ‌‌نهایت دو تیم از جمع آن‌ها به رقابت‌های فصل آینده لیگ بر‌تر والیبال باشگاه‌های کشور صعود کنند.

