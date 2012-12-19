حضور شهدا باعث تقویت روحیه جهاد در پارس جنوبی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصوری عصر چهارشنبه در جمع مردم عسلویه با اشاره به طرح احداث یادمان شهدای گمنام در پایتخت انرژی کشور اظهار داشت: موضوع جانمایی و ساخت یادمان شهدای گمنام با حضور سردار باقرزاده بحث و بررسی شده است.

وی اضافه کرد: به حول قوه الهی تسطیح و طراحی اولیه این یادمان به گونه ای انجام شد که یک مجتمع شامل مسجد، حسینیه، فضای استراحت ویژه زائران و امکانات و تجهیزات و تاسیسات جانبی در محل یاد شده احداث خواهد شود.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به جایگاه والای شهدا، خاطرنشان ساخت: شهدا دارای جایگاه متعالی هستند و باید از این جایگاه و معنویت شهیدان بهره‌مند شویم.

وی تصریح کرد: متبرک شدن منطقه ویژه پارس با عطر وجود شهدا که از بهترین فرزندان ایران اسلامی هستند، روح فداکاری و ایثار را در جسم و جان کارکنان پر تلاش و عزیز صنعت نفت در این منطقه که مزین به قدوم پر خیر و برکت مقام معظم رهبری در سال گذشته شده است، می‌دمد و خیر و ثواب کار و تلاش را دو چندان می‌کند.

نصوری ادامه داد: همه ما مدیون خون پاک شهدای والا مقام هستیم و باید پاسخگوی آنان باشیم و وقتی وجود پر برکت شهید در میان ما باشد، جانفشانی و روحیه جهاد را در میان ما تقویت می کند.

شهدای والای مقام می‌خواهند ما رهرو صدیق آنان باشیم



امام جمعه عسلویه نیز در این آئین اظهار داشت: شهدا از اینکه مسیر بد را انتخاب کنیم هراس دارند و می خواهند پشت سر رهبری باشیم و در مسیر مورد نظر حضرت ولی عصر (عج) قدم برداریم.

حجت الاسلامی سید علی هاشمی نژاد پشتیبانی و پیروی مسئولان و ملت سربلند ایران اسلامی از رهبری را خواسته اصلی شهدای هشت سال دفاع مقدس خواند و افزود: در اکثر وصیتنامه شهدای گرانقدر بر حمایت و پشتیبانی از امام و رهبری تاکید شده است.

وی یادآور شد: شهدای والای مقام می‌خواهند که ما رهرو صدیق آنان باشیم و راه را گم نکنیم و با چشم باز مسیر اصلی انقلاب و آرمان های بلند امام (ره) و رهبری را ادامه دهیم.

امام جمعه عسلویه با تاکید بر اینکه باید پیروان صدیق شهدا باشیم و خالصانه خدمت کنیم و در راه آنان ثابت قدم باشیم، تصریح کرد: در شناسنامه شهید، این عزیز سفر کرده را با عنوان شهید جامعه اسلامی نامگذاری می کنند؛ از این رو شهید به تمام اقشار جامعه تعلق دارد.

وی همچنین با اشاره به رویداد مهم انتخابات ریاست جمهوری، یادآور شد: دشمنان نظام برای به چالش کشاندن انتخابات برنامه‌ریزی‌های مفصلی کرده‌اند و بنا بر این باید مراقب تحرکات دشمنان باشیم و با حضور موثر در تمام صحنه‌ها، نقشه های آنان را بی اثر کنیم.

لازم به ذکر است دو شهید گمنام ظهر امروز با حضور گسترده مردم و کارکنان صنعت نفت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تشییع و خاکسپاری شدند.