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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۵۵

اکبری:

آمار فعلی طلاق زیبنده کشور نیست/فرهنگ سازی برای تحکیم بنیان خانواده

آمار فعلی طلاق زیبنده کشور نیست/فرهنگ سازی برای تحکیم بنیان خانواده

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان آمار فعلی طلاق زوجهای جوان را زیبنده کشور ندانست و از اقدامات فرهنگی برای تحکیم بنیان خانواده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق اکبری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان هرمزگان، با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان وظیفه سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه جوانان را بر عهده دارد، عنوان کرد: میزان جمعیت جوان کشور در سال 85 حدود 24 میلیون نفر بود که در سرشماری سال 90 این جمعیت به حدود 23 میلیون نفر کاهش یافته است.

وی ادامه داد: جوانان در سال 85 حدود 35 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دادند، اما آمارهای سال 90 نشان می دهد که جوانان شامل 32 درصد جمعیت کشور هستند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان در ادامه از تدوین لایحه ساماندهی تکالیف و وظایف دستگاههای اجرایی در حوزه جوانان خبر داد و افزود: این لایحه به زودی به دولت ارائه شده و سپس برای تبدیل به قانون به مجلس ارائه خواهد شد.

اکبری در ادامه آمار فعلی طلاق زوجهای جوان را زیبنده کشور ندانست و بیان داشت: وزارت ورزش در نظر دارد تا با ساماندهی صدور اعتبار برای مراکز مشاوره ازدواج و دیگر اقدامات در راستای تحکیم بنیان خانواده حرکت کند.

وی تصریح کرد: فرهنگ سازی مناسب یکی از اقدامات مهم در راستای کاهش مشکلات موجود در بحث ازوداج و تحکیم بنیان خانواده است که وزارت ورزش در این راستا نیز برنامه هایی را تدوین خواهد کرد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان همچنین برنامه ریزی برای دوران فراغت جوانان از تحصیل را الزامی دانست و اظهار داشت: باید شرایطی را ایجاد کنیم که جوانان بتوانند، علم خود را به ثروت تبدیل کرده و مشکل اشتغال جوانان نیز رفع شود. 

کد مطلب 1770965

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