درمانگاه تامین اجتماعی در پلدختر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رشیدی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان پلدختر اظهار داشت: یکی از مصوبات هیئت دولت راه اندازی و ایجاد مرکز درمان تامین اجتماعی در شهرستان پلدختر بود که با پیگیری های نماینده مردم در مجلس و فرمانداری شهرستان نشستی با رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور تشکیل و پرونده این مرکز در مدار واقعی قرار گرفت و اعتبار خرید زمین دوباره تایید شد.

وی ادامه داد: برای احداث درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان پلدختر دو میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار اختصاص داده شده و سند زمین به نام سازمان تامین اجتماعی صادر شده است.

رشیدی تصریح کرد : تا زمانی که ساختمان این مرکز احداث شود و اعتبار آن اختصاص پیدا کند باید مرکز درمان تامین اجتماعی در فضای استیجاری دایر و فعالیت خود را آغاز کند.

فرماندار پلدختر در بخش دیگری از سخنان خود از انجام و پایان کار مطالعه گازرسانی به دانشکده پرستاری و روستاهای "چم مهر"،"بابا خوارزم" و "هلوش" خبر داد.

رشیدی گفت: به محض تامین اعتبارات مقدمات خرید تجهیزات فراهم می شود و کار گاز رسانی به این روستاها انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه عملیات گازرسانی به روستاهای مورانی، کیان آباد، تیمور آباد و پران پرویز نیز در حال انجام است، یادآور شد: همچنین کار گازرسانی به دشت واشیان نیز پیگیری و فضای مناسب برای احداث ایستگاه نیز در نظر گرفته شده است.