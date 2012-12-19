فرهنگ خودباوری را در مددجویان کمیته امداد احیاء می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مظفری روز چهارشنبه درهمایش ارتقاء سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین گفت: با برگزاری این همایش و نمونه های آن تلاش می کنیم ضمن تقویت روحیه خودباوری برای توانمند سازی مددجویان کاری علمی صورت گیرد.

وی افزود: اگر سطح اطلاعات مددجویان افزایش یابد قادر خواهیم بود به کارآفرینی و اشتغال آنها نیز کمک کنیم و موجب توانمندی آنها شویم.

مظفری بیان کرد: امروزه بزرگترین چالش نظام سرمایه داری افزایش فقر و فاصله طبقاتی و تبعیض و نابرابری است که در کنار همه پیشرفت ها شاهد توسعه سیاره زاغه ها نیز هستیم.

دبیر همایش گفت: یک میلیارد نفر از مردم جهان غذایی برای خوردن ندارند و سه میلیارد نفر به نوعی از سوء تغذیه رنج می برند اما در کنار آن تنها 691 ثروتمند جهان با بیش از دو تریلیارد دلار درآمد معادل 146 کشور جهان ثروت اندوخته اند.

وی تصریح کرد: گاهی در دنیا با دادن آمارهای رسانه ای غلط موجب انحراف اذهان می شوند در حالی که اکثریت مردم جهان در فقر به سر می برند کسی نمی تواند اعتراض کند و اگر کشوری بخواهد حرفی از عدالت اجتماعی بر زبان بیاورد با تحریم و تهدید و دهها دسیسه و توطئه مواجه می شود تا درگیر شده و در این مسیر حرکت نکند.

مظفری یادآورشد: نظام سرمایه داری غرب موضوع عدالت اجتماعی را قبول ندارد لذا با شعار عدالت خواهی کشورمان مخالفت می کند.

مظفری اظهارداشت: دشمنان نمی خواهند که ما قوی شویم و روی پای خود بایستیم و قادر باشیم اقتصاد خود را اداره کنیم لذا با بهانه های انرژی هسته ای انواع فشارها را به ملت تحمیل می کنند.

این استاد دانشگاه افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان نهادی مردمی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی گام برداشته و ضمن مبارزه با تبعیض در مسیر کاهش فقر، توانمندسازی افراد و اشتغالزایی گامهای مهمی برداشته است.

وی گفت: با برگزاری همایش ارتقاء سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار تلاش می کنیم با تشکیل کارگاههای اموزشی و تخصصی ضمن شناسایی مشکلات و موانع راهکارهای مناسبی در این حوزه ارائه کنیم.

دبیر همایش اظهارداشت: اگر سطح دانش و آگاهی دست اندرکاران و مسئولان ذیربط و مددجویان افزایش یابد می توان امیدوار بود تا خودکفایی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار نیز محقق شود.

همایش تخصصی ارتقاء سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار فردا نیز در قزوین ادامه خواهد یافت.

در این همایش دو روزه با تشکیل کار گروه های تخصصی، کارگاههای آموزشی، جلسات هم اندیشی، برپایی نمایشگاه از توانمندی های زنان سرپرست خانوار، هم اندیشی استادان و صاحب نظران دانشگاهی و مدجویان، راههای کارشناسی توانمند سازی مدجویان بررسی می شود.

مراسم اختتامیه این همایش عصر فردا پنجنشبه با صدور بیانیه و اعلام نتایج تخصصی در دانشگاه بین المللی قزوین برگزار خواهد شد.