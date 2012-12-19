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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۵۱

حبیبی:

دشمن از هم اکنون توطئه برای انتخابات ریاست جمهوری طراحی کرده است

دشمن از هم اکنون توطئه برای انتخابات ریاست جمهوری طراحی کرده است

قدس - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری قدس گفت: دشمنان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی از هم اکنون توطئه هایی طراحی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، الله بخش حبیبی بعدازظهر امروز در جلسه ستاد حماسه 9 دی شهرستان قدس با تاکید بر این که ملت ایران اسلامی همواره در طول تاریخ با حضور پرشور و شعور خود در میدان فتنه ها را خنثی کرده، اظهار داشت: جلوه های ایثار ملت ایران در خلق حماسه همیشه جاودان نهم دی ماه سال 88 فراموش نشدنی است.

وی با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون فتنه 88، عنوان کرد: تعبیر به بیماری حوادث پس از انتخابات از سوی رهبر انقلاب به جهت معامله اصول انقلاب اسلامی با قدرت و سلطنت طلبی برخی از خواص بی بصیرت است.

این مسئول عنوان کرد: مسئولان باید خود را خدمتگذار مردم بدانند چرا که پاسداران اصلی انقلاب اسلامی ملت هستند.

در 9 دی توطئه دشمن به وضوح نمایان شد

حبیبی ادامه داد: در نهم دی ماه 88 این مساله به وضوح نمایان شد و ملت وفادار ایران اسلامی ماهیت انقلابی اسلامی خود را به منصه ظهور رساندند و تو دهنی محکمی به دشمنان و فتنه گران زدند.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان قدس یادآور شد: انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آیند برگزار می شود که در این زمینه از هم اکنون دشمنان در پی اجرای توطئه های خود برای کم رنگ نشان دادن حضور مردم پای صندوقهای رای هستند.

کد مطلب 1770972

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