  1. عناوین کل
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۵۰

لاهوتی:

برنجکاران به دلیل نداشتن توان مالی محصول خود را پیش فروش می‌ کنند

برنجکاران به دلیل نداشتن توان مالی محصول خود را پیش فروش می‌ کنند

لنگرود - خبرگزاری مهر: نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: اغلب برنجکاران به دلیل نداشتن توان مالی محصول خود را پیش فروش می‌ کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی عصر امروز در جمع مردم این شهرستان اظهارداشت: متاسفانه برخی از برنجکاران برای تامین پول مورد نیاز خود مبلغی را به عنوان مساعده از کارخانه ‌داران برنجکوبی دریافت کرده و محصول خود را به رقم پائینی به آنان پیش فروش می کنند.

وی اعلام کرد: این وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است که با پرداخت مساعده به کشاورزان در زمان کشت برنج مانع از پیش فروش این محصول به قیمت نازلی شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرانه مصرف برنج در کشور سالانه دو میلیون و ۸۰۰ هزار تن است، گفت: این در حالیست که سالانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج در داخل کشور تولید می ‌شود و بنابراین نیاز کشور به واردات ۴۰۰ هزار تن است.

وی همچنین با اشاره به طرح " انتزاع وظایف وزارت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی " که در سال ۸۹ در اواخر مجلس هشتم عنوان شد، افزود: دولت تنها در این زمینه مقصر نیست، کلیات این طرح رای آورد اما یک دست پنهان اجازه تصویب نهایی نداد و برای مدتی مسکوت ماند.

لاهوتی با بیان اینکه در مجلس نهم پس از مطرح شدن فوریت این طرح ۱۷۵ رای آورد، بیان داشت: طرح مزبور هنوز از کمیسیون مشترک بیرون نیامده است.

وی ادامه داد: رئیس مجمع بانک کشاورزی باید وزیر جهاد کشاورزی باشد چراکه نسبت به مشکلات کشاورزان اطلاعات بیشتری دارد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی از دیگر پیامدهای طرح انتزاع وظایف وزارت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی را صدور مجوز واردات از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد و افزود: همچنین تعرفه واردات نیز با مجوز وزیر جهاد کشاورزی تعیین می شود.

کد مطلب 1770974

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید