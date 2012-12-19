ترکیه بزرگترین زندان خبرنگاران است

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از "رویترز" ، سازمان گزارشگران بدون مرز درگزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرد اعلام کرد که ترکیه دارای بیشترین تعداد زندانیان در جهان است.

در این گزارش آمده است وجود این تعداد زندانی خبرنگار موجب شده است تا ترکیه تبدیل به بزرگترین زندان برای خبرنگاران شود

در این گزارش چین و اریتره به ترتیب بعد از ترکیه بیشترین زندانیان خبرنگاردر جهان را دارا می باشند.

در گزارش این سازمان که مقر آن در فرانسه قرار دارد آمده است : وجود بیشترین تعداد زندانیان خبرنگاردرزندانهای ترکیه بیانگر تضاد تاسف انگیزی برای کشوری است که سعی می کند دموکراسی خود را به عنوان الگوی دموکراسی منطقه ای معرفی کند.