ظرفیت ویژه شهریار برای احداث هنرستان کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سحرخیز که بعدازظهر چهارشنبه بمنظور بازدید از وضعیت آموزشی و مدارس شهریار به این شهرستان آمده بود، در جمع خبرنگاران سطح کمی و کیفی مدارس و دانش آموزان این شهرستان را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: شهرستانهای استان تهران به لحاظ رشد جمعیتی پس از خراسان رضوی و شهر تهران، در رتبه سوم قرار دارد که این امر ضرورت اختصاص اعتبارات ویژه به این منطقه را آشکار می سازد.

وی ادامه داد: با توجه به موقعیت جغرافیایی غرب استان تهران و مهاجرپذیری این شهرستانها، هرساله بر جمعیت دانش آموزی این مناطق افزوده می شود که در این زمینه باید با اخذ تدابیر ویژه و اختصاص اعتبارات مناسب و کافی، سرانه مطلوب مدارس ایجاد شود.

آمادگی وزارتخانه برای احداث هنرستان کشاورزی در شهریار

این مسئول در پاسخ به سوال خبرنگاران در زمینه عدم وجود هنرستان کشاورزی در شهریار، عنوان کرد: شهرستان شهریار بعنوان نگین سبز غرب استان تهران از ظرفیت ویژه ای در زمینه کشاورزی برخوردار است بطوریکه شهرستان شهریار همواره به لحاظ دارا بودن باغات و اراضی کشاورزی درسطح ملی مطرح بوده است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: در حال حاضر در بسیاری از استانهای کویری کشور نیز هنرستانهای کشاورزی وجود دارد و در راستای ایجاد اینچنین مراکزی در سطح شهرستان شهریار، وزارت آموزش و پرورش آمادگی دارد که در صورت تامین زمین از سوی مسئولان استانی و شهرستانی، از محل اعتبارات ملی تجهیزات مورد نیاز را تامین کند.

آمادگی کامل وزارت آموزش و پرورش برای احداث مدارس در شهرکهای جدیدالاحداث

سحرخیز در زمینه چگونگی اختصاص سرانه آموزشی در شهرکهای جدیدالاحداث، بیان کرد: تامین سرانه آموزشی در شهرکهای حدیدالاحداث ازجمله مسکن مهر، در حوزه فعالیت آموزش و چرورش نیست اما در صورت تامین ملک، وزارتخانه آمادگی لازم جهت احداث مدارس را دارد.

وی افزود: در بسیاری موارد انبوه سازان و پیمانکاران، فضای لازم جهت سرانه های آموزشی را درنظر نمی گیرند، اما در صورت تخصیص مکان لازم برای مدارس، وزارتخانه آمائگی دارد در مدتکمتر از یکسال، مدارس را با تمام امکانات و تجهیزات در اختیار شهروندان و دانش آموزان قرار دهد.

لزوم عملکرد مدارس آموزش از راه دور در حیطه ضوابط وزازتخانه

این مسئول با اشاره به عملکرد مدارس آموزش از راه دور، گفت: مدارس آموزش از راه دور برای افرادی که به هر دلیل امکان و شرایط لازم جهت تحصیل در دوره های روزانه را ندارد، شیوه مطلوبی است مانند دانشگاه پیام نور که زمینه را برای تجصیل همگانی فراهم کرده است.

سحرخیز ادامه داد: پذیرش مدارس آموزش از راه دور از سوی وزات آموزش و پرورش، منوط به رعایت قوانین آموزشی کشور است بطوریکه آموزش از طریق این مدارس باشد اما امتحانات با نظارت و از سوی آموزش و پرورش باشد.

فعالیت 10 هزار مدرسه قرآنی در کشور

وی با اشاره به فعالیت مدارس قرآنی در سطح کشور، افزود: در حال حاضر در کشور دو نوع مدرسه قرآنی فعالیت می کنند، بطوریکه بیش از 10 هزار مدرسه قرآنی در نوبت بعدازظهر بصورت فوق برنامه، تشکیل می شوند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: نوع دیگر این مدارس، با رویکرد قرآنی شکل گرفته اند وو بصورت تخصصی در زمینه آموزش قرآن فعالیت می کنند، دانش آموزان اینگونه مدارس می توانند همزمان با اخذ مدرک تحصیلی خود، در زمینه قرآنی نیز مدارج عالی را طی کنند.

این مسئول بادآور شد: در حال حاضر مدارس قرآنی از نوع اول در بیشتر استانهای کشور دایر است اما مدارس نوع دوم بنابر استقبال مردم در استانهای مختلف شکل گرفته اند.