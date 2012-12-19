اداره تعزیرات تا پایان امسال در پلدختر راه اندازی می شود/ ضرورت تامین مکان

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام براری عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان پلدختر با بیان اینکه حق مردم پلدختر می دانیم تا از خدمات تعزیرات حکومتی بهره مند شوند، اظهار داشت: این دستگاه نقش درمانی دارد و مسئولیت پیشگیری بر عهده دستگاههای دیگر است.

وی ادامه داد: اگر در این زمینه درست عمل شود کار به درمان نمی کشد زیرا بیسیاری از درمان ها عقیم خواهد ماند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان لرستان د مورد راه اندازی اداره تعزیرات در پلدختر نیز گفت: از سال 84 اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان در مصوبات خود تاسیس اداره تعزیرات را در پلدختر داشته که مدتی این اداره به صورت پاره وقت نیز فعالیت داشته است.

براری تصریح کرد: طبق مصوبه هیئت دولت فرمانداری در راستای در اختیار گذاشتن مکان مناسب باید به تعزیرات حکومتی کمک کند تا این اداره بتواند در شهرستان پلدختر استقرار یابد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان لرستان در مورد علت عدم تحقق این مصوبه گفت: 50 درصد مشکل به سازمان بر می گردد که نیروی این اداره را تامین نکرده و 50 درصد نیز در حوزه اجرا است که متاسفانه در شهرستان پلدختر محقق نشده است.

وی افزود: حدود یک سال و نیم این اداره به صورت ثابت و پاره وقت فعالیت داشته که بعدها متاسفانه به حالت رکود در آمده است.

براری از راه اندازی اداره تعزیرات حکومتی تا پایان سال جاری در شهرستان پلدختر خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این اداره با رئیس ثابت همراه با مکان مناسب در این شهرستان مستقر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند بازرسیهای در این شهرستان اشاره کرد و گفت: با بررسی های به عمل آمده در حوزه پلدختر متوجه شدیم که 80 درصد نظارت ها در این شهرستان تشریفاتی، شکلی و صوری بوده است.

براری ادامه داد: باید نظارت بر اجناس و کالاها کیفی و نه کمی باشد زیرا اگر در حوزه اقتصادی با 10 درصد واحدهای متخلف به صورت کیفی برخورد شود بهتر از تعداد برخوردهای زیاد صرفا به صورت کمی است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان لرستان گفت: تامین نیرو، تامین امکانات در شهرستان پلدختر قابل قبول است اما اگر بار مشکلات را کلا روی دوش نظارت بیاندازیم از انصاف به دور است.

براری همچنین از تاخیر در ارسال پرونده ها به مرکز استان گلایه کرد و گفت: متاسفانه برخی پرونده های شهرستان پلدختر مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه امسال است که برای بررسی اواخر آبان ماه امسال به مرکز استان ارجاع شده اند.