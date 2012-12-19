هزار نفر در رباط کریم توسط نهضت سواد آموزی باسواد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای فعالیت های نهضت سواد آموزی از آغاز سال جدید 965 نفر از سوادآموزان موفق شدند دوره های آموزشی را طی کنند.

از این تعداد 557 نفر با تحت پوشش قرار گرفتن دوره سوادآموزی، 376 نفر در دوره تکمیلی و 32 نفر دوره تحکیم را در سال 91 تاکنون گذراندند.

پیشرفت 60 درصدی احداث مرکز میوه و تره بار رباط کریم



با تلاش شهرداری رباط کریم، احداث مرکز میوه و تره بار شهرستان تاکنون 60 درصد پیشرفت داشته است.



شهرستان رباط کریم با وجود اینکه یکی از قطبهای تولید محصولات باغی و کشاورزی در استان تهران است، اما فاقد یک مرکز استاندارد و با شرایط مطلوب برای فروش و عرضه میوه و تره بار بود.



بر همین اساس کار احداث مرکز میوه و تره بار رباط کریم با 350 غرفه آغاز شده و در حال حاضر روند احداث این مرکز با 60 درصد پیشرفت فیزیکی ادامه دارد. این مرکزتا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.