می ترسند با توهین کنندگان برخورد کنند/ جام حذفی برای پرسپولیس است!

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع که در طول دیدار تیم های پرسپولیس و ملوان مورد توهین هواداران پایتخت نشین قرار گرفته بود ضمن انتقاد از روند حاکم بر این اتفاقات گفت: همه این اتفاقات به گلی ربط دارد که من به پرسپولیس زدم و شادی کردم. یعنی باید بعد از آن گل چه می کردم. شادی کردن چه گناهی دارد که حالا باید بدترین توهین ها را بشنوم.

وی ادامه داد: من به خاطر حقی که در پرسپولیس از من خورده بودند شادی کردم. کجای دنیا بازیکنی که قراردادش تمام شده را در لیست مازاد می گذارند. آنها می خواستند با آبروی من بازی کنند. من 150 میلیون تومان از پرسپولیس می خواستم که هر چه تلاش کردم نتوانستم آن را بگیرم و در نهایت حالا شده 11 میلیون. کدام هوادار پرسپولیس از هزار تومانش می گذرد.

زارع با انتقاد از اینکه هیچکس نیست که به این توهین ها رسیدگی کند گفت: تا زمانی که رویانیان مدیرعامل این تیم است شرایط همین گونه است. مسئولان کمیته انضباطی هم می ترسند که با هواداران پرسپولیس برخورد کنند.

وی در پایان گفت: من حرف هایم را می زنم حتی اگر به قیمت دعوت شدنم به کمیته انضباطی تمام شود. همین الان هم می گویم که جام حذفی را برای پرسپولیس برگزار می کنند.