همایش یاس سه ساله در قدس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سالروز شهادت حضرت رقیه(س) دومین همایش یاس سه ساله با محوریت کودکان و نوجوانان و به منظور آشنایی آنها با زندگی حضرت رقیه (س) در مصلای بزرگ شهرستان قدس با حضور کودکان خردسال و خانواده‌ی آنها برگزار شد.



در این همایش حجت الاسلام عبدالکریم صالحی اجرا کننده برنامه های مربوط به کودکان و نوجوانان در صدا و سیما با استفاده از روشهای قصه گویی مقام شامخ حضرت رقیه (س) واقعه روز عاشورا را به خردسالان تفهیم کرد.



در این همایش مهدی چیوائی مداح اهل بیت(ع) به ذکر مصیبت خاندان عصمت و طهارت پرداخت و در پایان خردسالان با اجرای برنامه تواشیح شور خاصی را به برنامه بخشیدند.



جلسه هم اندیشی مدیران عامل سازمانهای تابعه شهرداری قدس برگزار شد



در جلسه هم اندیشی مدیران عامل سازمانهای تابعه شهرداری قدس مدیران عامل 9 سازمان حضور داشتند، مسائل و مشکلات هر سازمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و درادامه پیشنهادات و راهکارهایی پیرامون این حوزه مطرح شد.



همچنین طی این جلسه در خصوص اهمیت برگزاری برآیند مطلوب جلسات هم اندیشی، بررسی مسایل و مشکلات سازمانها در حوزه خدماتی و همچنین نقاط قوت آنها در راستای ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت شهروندان تبیین شد